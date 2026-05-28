3년 참은 배뇨통…방광서 1.3㎏ 결석 나왔다

중국의 한 50대 남성이 수년간 배뇨 통증을 참고 지내다 병원을 찾았다가 방광에서 무게 1.3㎏에 달하는 대형 결석이 발견됐다.

27일(현지 시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 광둥성에 사는 56세 천(Chen)씨는 최근 광둥 의과대학 부속 쉬원병원에서 진료를 받았다.

3년간 극심한 배뇨통에 시달리던 중국 56세 남성의 방광에서 무게 1.3kg에 달하는 초대형 결석이 제거됐다. 웨이보 캡처

천씨는 지난 3년간 빈뇨와 심한 배뇨통을 겪었지만 농사일 때문에 병원을 찾지 못한 채 약으로 버텨온 것으로 전해졌다. 그러나 증상은 악화됐고 최근에는 외출과 수면에도 어려움을 겪을 정도였다고 한다.

정밀 검사 결과 천씨의 방광에서는 가로 10㎝, 세로 13㎝ 크기의 거대한 결석이 발견됐다. 검사 영상에서는 결석이 방광 내부 대부분을 차지한 모습이 확인됐다. 현지언론은 광둥성 서부 지역에서 보고된 사례 중 가장 큰 방광 결석이라고 전했다.

결석은 양측 수신증까지 유발한 상태였다. 양측 수신증은 소변이 제대로 배출되지 못해 양쪽 신장이 부어오르는 질환으로 심각한 요로 감염으로 이어질 수 있다. 의료진은 치료가 더 늦어졌다면 요독증으로 이어질 가능성도 있었다고 전했다.

의료진은 결석 제거 수술을 진행했고, 수술은 성공적으로 끝났다. 제거된 결석은 무게 1.3㎏으로 성인 주먹 두 개를 합친 정도의 크기였던 것으로 전해졌다. 다만 의료진은 천씨의 결석이 생긴 정확한 원인은 공개하지 않았다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지