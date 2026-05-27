스마일게이트 창업자 권혁빈, 이혼소송 7월 마무리

국내 게임사 스마일게이트 창업자인 권혁빈 최고비전제시책임자(CVO) 겸 희망스튜디오 이사장의 이혼 소송 변론이 오는 7월께 마무리된다.



서울가정법원 가사합의3부는 27일 오후 권 이사장 배우자 이모씨가 낸 이혼 소송의 4차 변론기일을 열고, 오는 7월 8일 마지막 변론기일을 갖기로 했다.

지난 2019년 12월 23일 판교 스마일게이트 캠퍼스 사옥에서 열린 '2019 퓨처랩(Future Lab) 미래 교육 콘퍼런스'에서 권혁빈 스마일게이트 희망스튜디오 이사장이 발언하고 있다. 연합뉴스

앞서 이씨는 지난 2022년 11월 남편 권 이사장을 상대로 이혼 소송을 요구했다.



법원은 당시 권씨가 지분 100%를 가진 지주사 스마일게이트홀딩스(현 스마일게이트)의 기업가치를 평가하고자 재산 감정 절차를 밟았다. 그 결과 권 이사장의 재산은 최대 8조160억원에 달하는 것으로 알려졌다.



이씨 측은 약 4년간 진행된 소송에서 권 이사장이 보유한 스마일게이트 지분 절반에 대한 재산분할을 요구한 것으로 전해졌다.



자신이 초기 창업과 경영에 관여했으니 형성된 재산에 대한 지분이 있다는 취지다.



이에 대해 스마일게이트 관계자는 "원고(이씨)는 자본금을 출자하지 않았으며, 공동 창업도 아니다"라며 "당시 직원들에 따르면 원고는 사무실에 출근하지 않았고, 자리도 존재하지 않았다"라고 설명했다.



1974년생인 권 이사장은 1999년 서강대 전자공학과를 졸업하고 2002년 스마일게이트를 창업했다. 2017년에는 공익사업 재단인 희망스튜디오 이사장으로 취임했고, 2020년에는 스마일게이트 비전제시최고책임자(CVO)에 올랐다.

<연합>

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