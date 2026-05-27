정부 "나무호 공격주체, 여러 증거가 이란 향해…항의할 것"

정부는 호르무즈 해협의 한국 선박 HMM 나무호를 타격한 주체가 이란이라고 사실상 지목했다.



나무호를 타격한 비행체가 이란산 대함미사일일 가능성이 크며, 호르무즈 해협에서 이런 무력을 행사할 수 있는 주체가 이란 외에 마땅히 없기 때문이라는 점 등이 근거다.

박윤주 외교부 1차관이 27일 오후 서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부에서 호르무즈 해협에서 피격된 한국 선박 HMM 나무호 조사결과 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

박윤주 외교부 1차관은 27일 조사 결과를 발표하면서 "기술분석 결과, (나무호를 타격한 것은) 이란에서 개발된 '누르' 계열 대함 미사일일 가능성이 높은 것으로 결론을 내렸다"고 말했다.



박 차관은 나무호에서 발견된 비행체 엔진, 탄두, 폭약, 기체 등을 분석한 결과라고 설명했다.



조사 결과에 따르면 나무호는 두 차례 비행체 공격을 받았는데 첫 탄두는 터지지 않았으며 두 번째 탄두는 기폭됐다. 불발탄으로 추정되는 첫 번째 탄두에서도 고폭화약 물질이 확인됐다.



비행체 탄두 형상은 이란 대함미사일 누르 또는 그 개량형인 '카데르'와 유사했고, 부품에서 이란 제조사의 각인이 확인됐다.



엔진은 이란산 터보제트 엔진과 유사했다. 국방과학연구소에서 엔진을 분석한 결과 이란제 '톨루에 4' 엔진의 특징적인 부분이 확인됐다.



기체 잔해물은 이란제 대함미사일 누르 계열의 도장과 같은 하늘색으로 도색돼 있었다고 한다.



회로기판 잔해물의 경우 20∼30년 전 생산된 것으로 추정돼 생산 연도를 고려할 때 신형인 카데르보다는 구형인 누르일 가능성이 높다고 판단됐다.



박 차관은 공격 주체를 이란이라고 특정하지는 않았으나 "여러 증거가 이란으로 향하고 있다"면서 "주한이란대사를 초치해 조사 결과를 설명하고 재발 방지를 포함한 책임 있는 조치를 요구하고, 사과도 요청할 것"이라고 말했다.



나무호는 지난 4일 피격 당시 호르무즈 해협 내측 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 선미를 이란 쪽으로 향한 상태로 닻을 내리고 있었고, 미사일은 이란에서 배를 바라보는 쪽인 배의 선미에 꽂혔다.



조사에서 발사 원점은 파악되지 않았다. 국방부는 나무호가 피격 당시 이란 본토와 90∼100㎞ 떨어져 있었음을 고려하면 미사일이 6∼7분가량 날아왔을 것으로 추정했다.



또 미사일이 종말 단계에서 별도 기동 없이 처음 목표한 지정 고도로 비행했고, 두 발이 발사됐다는 것은 공격을 통해 피해를 주겠다는 명백한 의도가 있는 것으로 봤다.



다만 박 차관은 이란의 고의성 여부를 두고 "확정하기가 매우 어렵다"며 "그쪽에서 인정하지 않는 한 고의성 자체를 파악한다는 것은 굉장히 어렵다고 보고 있다"고 말했다.



또 이란이 한국 선박을 의도적으로 겨냥해 공격할 이유가 있는지에 대해서도 "판단하기 어렵고, 추정에 기반을 두고 말하기가 어렵다"고 선을 그었다.



이란 내부에서 혁명수비대, 정규군, 민병대 등 구체적 주체가 어디인지를 확정하기 쉽지 않다고도 했다.



이에 대해 발표에 동석한 류운상(해군 준장) 국방부 국제차장은 미사일이 이란 내부 각 군종이나 친이란 세력은 물론 시리아 등에도 수출되기는 했다면서도 "기본적으로 호르무즈 해협 통제는 이란 혁명수비대와 해군이 하고 있지 않나 판단한다"고 밝혔다.

<연합>

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