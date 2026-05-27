김명수 前합참의장 특검 조사… “오해 부분 잘 설명할 것”

12·3 비상계엄 당시 내란 행위에 가담했다는 의혹을 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 2차 종합특별검사팀(특검 권창영)에 피의자 신분으로 조사를 받으러 출석하면서 “오해되는 부분을 잘 설명할 것”이라고 말했다.

김명수 전 합동참모본부 의장이 27일 오전 내란 중요임무 종사 혐의 피의자 신분으로 소환 조사를 받으러 경기 과천시 2차 종합특별검사팀 사무실에 출석하면서 취재진의 질의에 답하고 있다. 과천=뉴스1

김 전 의장은 27일 오전 경기 과천시 종합특검팀 사무실 앞에서 취재진에게 12·3 비상계엄을 사전에 알지 못했고, 당시 합참은 정해진 지침을 따랐다면서 이 같이 밝혔다. 그는 “비상계엄이라는 혼란 속에서 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점, 군의 최고책임자로서 무거운 책임감을 느낀다”며 “당시 합참 참모와 예하 부대 장병들은 대북 안보 공백 방지와 우발 충돌 예방이라는 의장의 안보 통제 지침을 충실히 따랐다고 생각한다”고도 했다.

비상계엄 직후 ‘계엄 사무를 우선하라’는 취지의 단편명령을 내렸다는 의혹에 대해 김 전 의장은 “이때까지 해 온 것처럼 팩트와 진실에 따라서 설명하겠다”며 “군사적 조치가 어떻게 이뤄지는지 설명이 필요한 부분인 것 같다”고 답했다. 다만 김 전 의장은 ‘계엄 철수 건의를 묵살했느냐’는 질문엔 답하지 않고 특검 사무실로 들어갔다.

김 전 의장은 12·3 비상계엄 당시 계엄군이 국회에 투입되는 불법 상황을 보고도 계엄사령부를 구성하는 등 내란에 가담한 혐의를 받고 있다. 종합특검팀은 김 전 의장이 계엄 당시 육군특수전사령부와 수도방위사령부에 계엄 사무를 우선하라는 취지의 단편명령을 내린 점을 내란 동조 행위로 보고 있다.

아울러 종합특검팀은 최근 이승오 전 합참 작전본부장 등을 조사하는 과정에서 병력 철수 건의가 있었던 정황을 포착하고, 김 전 의장이 이를 묵살한 채 별도의 복귀 명령을 내리지 않은 것으로 의심하고 있다.

종합특검팀은 이날 조사에서 계엄 당시 국회에서 계엄 해제 요구 결의안이 통과된 후 윤석열 전 대통령이 합참에 추가 병력 투입을 요청하는 등 2차 계엄을 준비했는지 여부 등도 확인할 것으로 보인다.

한편, 종합특검팀은 ‘언론사 단전·단수 지시’ 의혹과 관련해 이영팔 전 소방청 차장도 내란 중요임무 종사 혐의 피의자로 입건하고 29일 피의자 신분으로 출석하라고 통보했다. 이 전 차장은 계엄 당시 이상민 전 행정안전부 장관의 언론사 단전·단수 지시를 서울소방재난본부에 하달하는 등 계엄에 관여한 혐의를 받고 있다.

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