명일잭업해양, 새만금산단에 해상 특수선박 생산기지 구축

해상 특수 구조물 전문 기업인 ㈜명일잭업해양이 전북 새만금 국가산업단지에 해상 작업용 특수선박 생산기지를 구축했다.

명일잭업해양은 27일 새만금 공장에서 생산기지 준공식을 개최하고 본격적인 생산에 들어갔다고 밝혔다. 이날 행사에는 새만금개발청과 전북도, 군산시, 한국산업단지공단 관계자, 협력사 임직원 등 50여 명이 참석해 공장 준공을 축하하고 생산 시설을 둘러봤다.

27일 새만금 국가산업단지에서 열린 명일잭업해양 새만금공장 준공식에서 김문용(왼쪽 다섯 번째) 대표 등 주요 인사들이 테이프를 자르고 있다. 새만금개발청 제공

명일잭업해양은 지난해 6월 새만금개발청과 투자 협약 체결 이후 새만금산단에 총 310억원을 투자해 해상 특수 구조물 생산 공장을 지었다. 이번 공장 가동으로 40여 명의 신규 일자리가 창출될 전망이다.

이 회사는 미국선급협회(ABS) 인증을 받은 독자적인 기술력을 바탕으로, 해상용 잭업바지선의 설계부터 제조까지 전 과정을 직접 수행하는 군산 지역 유망 강소기업이다. 특히, 그동안 해외 의존도가 높았던 해양 구조물 특수장비를 국내 기술로 제조함으로써 관련 산업의 핵심 부품 공급망 경쟁력 강화와 새만금 해양산업 생태계 육성에 이바지할 수 있을 것이라는 기대다.

특히 이 회사의 주력 생산품인 잭업바지선은 해저면에 스퍼드레그를 내려 구조물을 고정한 뒤 높낮이를 조절할 수 있는 특수 해상 구조물이다. 해양항만 공사와 해상풍력 설치, 해양플랜트 작업 등 다양한 분야에서 활용된다. 최근 해상풍력과 친환경 해양산업 시장 확대에 따라 해상 작업용 특수 구조물 수요가 늘어나면서 이번 투자가 새만금산단의 미래 해양산업 기반 강화에도 도움이 될 것으로 전망된다.

문성요 새만금개발청장은 “명일해양잭업 공장 준공은 새만금 국가산단이 기업들의 기술 혁신과 투자 실현을 위한 최적의 공간임을 입증하는 사례”라며 “앞으로도 기업이 가진 독자적인 기술력이 새만금에서 실현되도록 맞춤형 지원과 규제 개선을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

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