늘어나는 격전지… 사전투표가 당락 가르나 [6·3 지방선거]

지방선거에서 사전투표율이 선거를 거듭할수록 높아지면서 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거에서도 이틀 앞으로 다가온 사전투표(29일)의 중요성이 한층 커지고 있다. 사전투표가 일부 적극 지지층의 참여를 넘어 보편적인 투표 방식으로 자리 잡은 가운데, 높은 사전투표율이 여야 지지층 결집과 주요 격전지 판세에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 선거일이 다가올수록 격전지가 늘고 있는 상황에서 막판 표심 잡기 전략을 마련해야 하는 여야의 고심은 깊어질 것으로 보인다.

인천공항에도 사전투표소 설치 제9회 전국동시지방선거 사전투표를 이틀 앞둔 27일 인천국제공항 제1여객터미널에서 선거관리위원회 관계자들이 사전투표소를 설치하고 있다. 사전투표는 5월 29∼30일 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 실시되며, 전국에 설치된 사전투표소에서 신분증을 지참한 뒤 투표할 수 있다. 인천공항=이제원 선임기자

27일 중앙선거관리위원회에 따르면 역대 지방선거 사전투표율은 6회 선거 때 11.49%를 기록한 데 이어 7회 20.14%, 8회 20.62%로 상승했다.



이번 선거를 앞두고 선관위가 전국 17개 시·도의 만 18세 이상 유권자 1533명을 대상으로 실시한 1차 전화면접식 여론조사에서도 응답자의 39.4%가 사전투표할 의향이 있다고 답했다. 2018년 치러진 7회 지방선거를 앞두고 선관위가 실시한 1차 유권자 의식조사 당시 응답률 30.3%와 비교하면 높아진 수치로, 이번 선거에서도 사전투표율이 높은 수준을 보일 가능성이 제기된다.



정치권에서는 사전투표율을 단순한 투표 참여 지표가 아니라 어느 정당 지지층이 더 적극적으로 움직이고 있는지를 보여주는 신호로 보는 시각이 있다. 통상 보수 성향이 강한 고령층은 사전투표보다 본투표를 선호하는 경향이 있다는 분석이 많다.

이번 선관위 조사에서도 사전투표에 참여하겠다고 응답한 유권자를 연령대별로 보면 40대(46.3%)와 50대(47.5%)가 가장 많은 것으로 나타났다. 이들 연령층은 대체로 진보적 성향을 보이는 것으로 최근 각종 여론조사 지표상 분류되고 있다. 반면 70세 이상(67.5%)과 만 18∼29세(56.6%)의 절반 이상은 본투표에 참여하겠다고 응답했다.

이번 선거의 사전투표율은 중장년층과 고령층, 청년층의 투표 움직임을 가늠할 1차 자료로 활용될 전망이다. 더불어민주당은 당초 이재명 대통령에 대한 여론의 지지를 바탕으로 선거 판세를 낙관했지만, 선거일이 다가올수록 민주당과 국민의힘 지지층 결집이 강화되면서 일부 지역에서는 승패를 예단하기 어려운 초접전 양상이 전개되고 있다. 서울·대구·부산·울산시장 선거와 충남·경남도지사 선거가 대표적이다.

여권은 이번 선거에선 전북도지사 사전투표율이 얼마나 나올지에 촉각을 곤두세우는 모습이다. 민주당에서 제명된 김관영 지사가 무소속으로 출마해 진보 지지층의 표 분산이 불가피해서다. 사실상 동일한 정치 성향을 가진 유권자들이 참여하는 선거에서 사전투표율이 유의미한 ‘가늠자’ 역할을 할지 판단해볼 수 있는 보기 드문 관전 포인트인 셈이다.

일각에선 사전투표가 전체 구도에 큰 영향을 미치지 않을 것이라는 전망도 있다. 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 이날 CBS라디오에서 이번 선거 판세에 대해 “처음 상황이나 현재 상황이나 다소의 변화는 있을지 몰라도 큰 틀에서는 변화가 없다고 본다”며 “2018년 지자체 선거 같은 결과가 나오지 않겠나”라고 내다봤다.

당시 지방선거에서 17개 광역단체장 중 대구·경북과 제주를 뺀 14곳을 민주당이 모두 차지했다. 김 전 위원장은 “지금도 야당이 이번 선거를 앞두고 정상적인 정당으로서의 모습을 보이지 못했다”라며 “대표적인 것이 장동혁 대표가 가장 중요한 선거인 서울시 선거에서 역할을 전혀 못하고 있다”고 지적했다.

최근 박근혜 전 대통령의 잇단 지원 유세에 대해서도 보수 결집 효과가 크지 않을 것이라고 선을 그었다. 그는 “이번 지선은 윤석열 전 대통령이 계엄 이후에 탄핵을 받고 이후에 새로운 정부가 탄생해서 실시되는 선거”라며 “선거 분위기 자체가 이미 확정돼 있는 상황”이라고 설명했다. 이어 “박근혜 전 대통령이 선거 유세에 참여를 했다고 해서 유권자의 큰 변동이 있을 것이라 생각하지 않는다”며 “(박 전 대통령이 보수의 구심점이 되는 것은) 불가능하다”고 했다. 사전투표는 29일과 30일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 어디서나 각 읍·면·동에 설치된 사전투표소에서 사전 신청 없이 할 수 있다.

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