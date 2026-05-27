李 “부산, 해양 수도로” 이틀 연속 PK 일정… 野선 “선거개입” [6·3 지방선거]

이재명 대통령이 이틀 연속 부산·경남(PK) 일정을 소화하며 지역 민심을 청취하고 동남권 발전의 중요성을 강조했다. 이 대통령은 “부산을 명실상부한 대한민국의 해양 수도로, 동남권을 ‘남부해양수도권’으로 육성해 국가균형발전을 완성하겠다”며 “국민주권정부는 김영삼 전 대통령이 꿈꿨던 해양강국 대한민국으로의 힘찬 도약을 앞당기겠다”고 밝혔다. 지방선거를 일주일 앞두고 최대 격전지 중 하나인 부산을 찾은 것을 두고 국민의힘은 “노골적인 선거 개입”이라고 비판했고, 청와대는 “오래전부터 계획된 일정”이라며 선거와의 관련성에 선을 그었다.

기념사 하는 李 이재명 대통령이 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의날 기념식에서 기념사를 하고 있다. 이 대통령은 “국민주권정부는 김영삼 대통령께서 꿈꿨던 해양강국 대한민국으로의 힘찬 도약을 앞당기겠다”라고 말했다. 청와대 사진기자단

이 대통령은 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의날 기념식에 참석해 “글로벌 통상질서와 공급망이 재편되는 불확실성의 시대에 세계 경제의 핏줄인 바다의 안전과 주도권은 그 어느 때보다 중요해졌다”며 “바다를 통해 세계를 잇고 평화의 길을 열고 공동번영의 터전을 만드는 진정한 해양강국의 비전을 부산을 비롯한 동남권에서 실현하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 “동남권을 가능성과 기회가 넘치는 새로운 경제권으로 연결하겠다”면서 “남부 해양수도권 육성은 단순한 지역개발 사업이 아니라 대한민국이 치열한 글로벌 경쟁에서 살아남기 위한 생존 전략이자 해양강국의 비전을 일자리와 지역의 활력으로 직결시키는 균형 성장 전략”이라고 강조했다.



이 대통령은 기념사에서 김영삼 전 대통령을 두 차례 언급했다. 이 대통령은 “1996년 김영삼정부의 해양수산부 출범은 해운과 항만, 조선과 해양산업, 수산업의 경쟁력을 키워 우리 대한민국을 해양강국으로 도약시키겠다는 강력한 의지의 표명이었다”라며 “30년이 흐른 지금, 이제 바다는 단순한 물류와 산업의 공간을 넘어 국가의 생존과 미래를 좌우하는 최전선이 됐다”고 강조했다. 또 이 대통령은 김 전 대통령이 꿈꾼 해양강국으로의 도약을 앞당기고 해운·항만 사업을 국가전략사업으로 육성해가겠다는 포부도 드러냈다.



지방선거를 일주일 앞두고 부산 지역 판세가 접전 양상을 보이는 가운데, 이 대통령이 이틀 연속 PK 일정을 소화한 것을 두고 정치권에서는 선거와의 연관성을 염두에 둔 해석도 나왔다.

이재명 대통령이 지난 26일 경남 창원시 진해구 해군잠수함사령부 육상부두에서 3,000톤급 잠수함인 신채호함을 방문해 대비태세를 점검하고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 전날에는 경남 창원 진해 잠수함사령부를 방문해 제1차 미래국방전략위원회 회의를 주재하고 우리 해군의 핵심 잠수함 중 하나인 신채호함에 탑승했다. 이 대통령은 이틀 연속 시장도 찾아 부산 시민들과의 직접 소통도 이어갔다. 이 대통령은 전날에는 부산 자갈치시장을 방문했고 이날은 부산 남항시장을 찾았다. 이 대통령과 김혜경 여사는 온누리상품권으로 해산물과 과일, 채소 등을 직접 구입했고 시민들의 사진 촬영 및 악수 요청에도 적극적으로 응했다. 상인들로부터 시장 상황을 들으며 민생에 귀 기울이는 모습도 보였다. 이 대통령 부부가 바다의날 기념식에 더불어민주당을 상징하는 파란색 계열 의상을 맞춰 입고 참석한 것을 두고도 해석이 엇갈렸다. 청와대는 바다의 색에 맞춘 것이라고 설명했지만 일각에서는 선거를 연상시킨다는 지적이 나오기도 했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인. 뉴시스

국민의힘은 이 대통령의 부산행을 “노골적인 선거 개입”이라고 비판하고 나섰다. 박성훈 수석대변인은 이날 배포한 논평에서 “이 대통령이 최대 격전지인 부산을 집중적으로 찾은 이유는 너무 뻔하다”며 “더불어민주당이 패배하면 자신의 사법리스크를 덮어줄 ‘공소취소’ 특검법의 추진 동력이 약해질 것을 우려한 행보”라고 주장했다. 청와대는 이 대통령의 바다의날 기념식 참석은 오래전부터 계획된 것이라는 점을 강조하며 선거와는 무관하다고 선을 그었다.

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