윤용근 국힘 공주·부여·청양 후보 “백제 문화·미래 산업 결합해 지역 살릴 것” [6·3 지방선거]

“공주·부여·청양을 사람이 돌아오는 지역으로 만들겠습니다.”



6·3 국회의원 보궐선거 충남 공주·부여·청양에 출마한 국민의힘 윤용근 후보는 이번 선거를 “대한민국 정치의 균형과 지역의 미래를 함께 결정하는 선거”라며 이같이 말했다. 여야 정치 신인이 맞붙은 공주·부여·청양은 최근 여론조사에서 접전 양상을 보이고 있다. 부여 출신인 윤 후보는 27일 세계일보와 서면과 전화 통화로 진행한 인터뷰에서 “백제 역사문화 자산과 미래형 산업을 결합해 지역의 정체성과 미래 먹거리를 함께 살리겠다”고 강조했다. 다음은 윤 후보와의 일문일답.



국민의힘 윤용근 후보가 27일 “백제 역사문화와 미래산업을 결합해 지역 부흥을 이끌 것”이라고 강조하고 있다. 윤용근 캠프 제공

―박근혜 전 대통령 지원 유세 영향은.



“공주시장이 생긴 이래로 가장 많은 인파가 몰렸다. 도착해 차에서 내리자마자 ‘보수가 꼭 이겨야 된다’고 말씀하셨다. 우리 충청 민심은 항상 균형추 역할을 해왔다. 이번에도 ‘더 이상은 이 기울어진 추는 안 된다’는 민심이 엄청 강하다. 그래서 최근 충청 판세가 국민의힘이 역전 흐름을 보이는 것이고 돌풍이 일어나고 있는 것이다. 부산에서는 동남풍이 일고 충청에서는 서남풍이 이는 거다. 이 바람이 천안·아산을 거쳐, 경기도와 서울까지 올라가야 한다.”



―시급한 현안과 공약은.



“가장 큰 문제는 인구 감소와 지역 소멸 위기다. 청년 유출로 지역 경제가 침체된 만큼, 지방소멸기금을 활용해 인공지능(AI) 콘텐츠·디지털 기반 1인 창조기업 창업 인프라를 조성하고 ‘1인 창조기업 메카’로 만들겠다. KTX 공주역도 단순 이전이 아니라 문화·관광 체험 기능을 결합한 복합공간으로 발전시켜야 한다.”



―접전 양상이다. 경쟁력은.



“법률전문가로서 정책의 실현 가능성과 제도적 완성도를 중요하게 생각해왔다. 정치는 말로 하는 것이 아니라 실제 예산과 법, 행정으로 결과를 만드는 일이다. 특히 태백 광산 노동자 문제 해결을 위해 12년 동안 대형 로펌과 싸워 승소한 경험이 있다. 끝까지 포기하지 않았다. 그 과정에서 약자의 목소리를 제도와 법으로 바꾸는 일이 얼마나 중요한지 절실히 느꼈고 그런 경험이 지역 문제 해결에도 반드시 필요하다고 생각한다.”



―무소속 김혁종 후보와의 단일화는.



“김혁종 후보 역시 지역 발전과 보수의 가치를 고민하는 분이라고 생각한다. 주민들께 제 비전과 정책을 충실히 설명드리고 정정당당하게 평가받는 것이 우선이다. 정치공학적인 접근보다 중요한 것은 주민 민심과 지역 발전이다.”

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