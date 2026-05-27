지역경제 성장·교통 대거 확충… 저마다 실현 이끌 적임자 자처 [심층기획-6·3 지선 매니페스토]

6·3 지방선거 충청권 광역단체장 후보들은 지역 경제 활성화와 교통 인프라 확충을 전면에 내세웠다.

6·3 지방선거 대전시장 선거에 출마한 국민의힘 이장우 후보(왼쪽부터)와 개혁신당 강희린 후보, 더불어민주당 허태정 후보가 22일 대전 TJB에서 열린 TV 토론회에 참석해 토론에 앞서 기념사진을 찍고 있다. 연합뉴스

◆“민생경제 활력” vs “도시철도 완성”



4년 만의 ‘리턴매치’로 치러지는 대전시장 선거는 민생과 도시발전 공약이 핵심이다.



허태정 더불어민주당 후보는 민선 7기 당시 지역화폐를 업그레이드한 ‘온통대전 2.0’을 부활시켜 민생경제를 다지겠다고 강조했다.



이장우 국민의힘 후보는 도시철도 2호선 트램 공사를 시작한 시장이라는 점을 강조하며 대전도시철도 3·4·5·6호선의 임기 내 개통을 공약했다.

◆‘행정수도 완성’ 적임자 맞대결



세종시장 선거는 ‘행정수도 완성’ 적임자를 내걸고 대결한다.



조상호 민주당 후보는 조치원 내 ‘세종시 제2청사’ 설치를 지역균형발전 공약으로 내놨다. 국가철도망 사업과 연계한 KTX 세종중앙역 신설, 스마트국가산단-집현동 테크밸리-디지털미디어단지 3대 클러스터 구축도 조 후보의 주요 공약들이다.



최민호 국민의힘 후보는 민선 4기에 무산된 국제정원도시박람회와 비단강금빛프로젝트의 재추진에 나선다. 교통난 해소를 위한 CTX 지하철 조성, 첫마을IC 개설 등도 공약했다. 최 후보는 대형 가족 테마파크형 복합쇼핑몰 유치, 인공지능(AI) 혁신도시로의 전환도 제시했다.

충남지사 선거에 출마한 민주당 박수현 후보(왼쪽)와 국민의힘 김태흠 후보가 지난 21일 대전MBC에서 열린 TV 토론회에 참석해 기념사진을 찍고 있다. 연합뉴스

◆“정부와 맞손” vs “돔아레나”



충남도지사 선거에선 박수현 민주당 후보의 ‘맞손 경제성장론’과 김태흠 국민의힘 후보의 ‘초대형 프로젝트’가 격돌하는 형국이다.



박 후보는 인공지능(AI) 기본사회 구현, 충남·대전 통합, 광역교통망 구축 등을 내걸었는데 재원조달 방안으로는 국비 예산 확보를 제시했다.



김 후보는 “공연·스포츠·쇼핑 등의 복합문화 기능을 갖춘 천안·아산 돔아레나 건립과 백제문화체험마을 조성 등으로 충남을 K문화 중심지로 육성하겠다”고 공약했다.

신용한 더불어민주당 충북지사 후보가 6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 청주시 산업단지육거리에서 유세를 하고 있다. 뉴시스

◆“창업특별도” vs “AI 특별도”



충북도지사 선거에서 신용한 민주당 후보는 ‘창업특별도 충북 조성’을 1호 공약으로 제시하며 김영환 국민의힘 후보의 ‘AI특별도’와 경쟁한다.



신 후보는 국비·도비·민간 자본을 매칭해 혁신 창업 생태계를 구축한다는 전략이다. 아울러 청주국제공항 중부권 거점 공항 완성, 중부권 광역급행철도 조기 착공 등을 통해 정주 여건을 개선하겠다고 공언했다.

6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 지난 21일 충북 청주시 상당구 성안길에서 열린 국민의힘 충북도당 선대위 출정식에서 김영환 충북도지사 후보가 유권자들에게 지지를 호소하고 있다. 뉴시스

김 후보는 2030년까지 AI 데이터센터 건립 등을 통한 ‘AI 특별도 완성’을 전면에 내걸고 있다. 김 후보는 돔구장 건설 및 프로야구 퓨처스팀 창단, 세계 최고 수준의 K바이오스퀘어 완성, 청주공항 민간전용 활주로 조기 완성 등 대형 사업의 연속성 확보도 강조했다.

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