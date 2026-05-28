AI시대 사회복지 혁신 머리 맞댄다

아산사회복지재단이 인공지능(AI) 시대 사회복지의 변화와 과제를 논의하는 학술 심포지엄을 연다.



아산사회복지재단은 28일 서울 종로구 아산정책연구원에서 학계 전문가들을 초청해 ‘AI 시대의 사회복지 혁신’을 주제로 학술 심포지엄을 개최한다고 27일 밝혔다.



이번 심포지엄에서는 2025년 아산재단 학술연구 지원사업에 선정된 연구자 10명 가운데 우수 연구자로 뽑힌 3명이 연구 결과를 발표한다. 황광선(사진) 가천대 행정학과 교수는 ‘AI 기반 사회복지의 윤리적 쟁점과 한계’를 주제로 발표한다. 황 교수는 AI가 복지 현장에 활용될 때 발생할 수 있는 윤리적 한계를 짚고, 이를 보완하기 위한 인간의 책임과 전문적 통제, 실효성 있는 가이드라인의 필요성을 제시할 예정이다. 이어 김현정 동아대 국제전문대학원 교수가 해외 사례 분석을 통해 행정 부처 간 장벽을 해소하는 방안과 한국형 AI 복지 시스템 구축을 위한 전략적 모델을 제안하고, 오영삼 국립부경대 사회복지학과 교수가 AI와 인간이 함께 기능하는 사회복지 실천 모델에 대해 논의한다.



발표 이후에는 김형용 동국대 사회복지학과 교수, 김수영 서울대 사회복지학과 교수, 진효진 경상국립대 컴퓨터공학부 교수, 오선정 전남대 행정학과 교수가 토론자로 참여해 심층 논의를 이어간다. 좌장은 박정수 이화여대 연구·대외부총장 겸 행정학과 교수가 맡는다.



올해 창립 49주년을 맞은 아산재단은 1979년부터 매년 우리 사회의 주요 사회복지 현안을 주제로 학술 심포지엄을 개최해왔다.

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