北 AI·정밀도 높인 신형 무기로 대남 압박

북한이 신형 유도무기 시험발사를 감행하며 대남 군사적 압박 수위를 한층 높였다. 북한 조선중앙통신은 27일 “미사일 총국과 국방과학원이 26일 중요무기 시험을 진행했다”며 “새로 개발된 경량급 다용도 미사일 발사체계와 다연장 전술순항미사일 무기체계를 시험했다”고 밝혔다.

北, 전술탄도미사일 위협 북한의 전술탄도미사일이 26일 이동식 발사차량에서 화염을 내뿜으며 발사되고 있다. 북한 조선중앙통신은 27일 김정은 국무위원장이 신형 경량급 다용도 미사일 발사체계와 다연장 전술순항미사일 무기체계 시험을 참관했다고 보도하면서 관련 사진을 공개했다. 평양=조선중앙통신·연합뉴스

통신에 따르면 시험에서는 전술탄도미사일의 특수임무 전투부 위력과 사거리가 연장된 240㎜ 유도방사포탄의 초정밀 자율유도항법체계 성능, 전술순항미사일의 인공지능(AI) 유도 명중 정확성 등이 평가·분석됐다.



통신은 휴전선 지역 장거리포병여단에 배치될 전술순항미사일에 대해 “활공 및 추진복합비행방식으로 100㎞계선의 표적을 초정밀타격하는 위력한 전술무기체계”라고 주장했다. 시험을 참관한 김정은 국무위원장은 “가장 강력한 전술급무기체계들의 개발사업이 성공적으로 점령되나감으로써 우리 군대의 화력체계들은 자동화, 장거리화, 초정밀화를 완벽하게 갖추게 됐다고 언급했다”고 평가했다.



이날 공개된 유도무기들은 북한이 휴전선 인근에 증강 배치할 방침을 밝힌 것으로서 노후한 장사정포를 대체하는 무기다. 경량화와 기동성 향상에 중점을 두면서 사거리를 연장했다는 공통점이 있다.



화성-11라 근거리 탄도미사일(CRBM)로 분석되는 전술탄도미사일과 240㎜ 유도방사포탄은 미국산 하이마스(HIMARS·고기동성 다연장 로켓시스템)와 유사한 형태의 발사차량에서 발사됐다.



하이마스는 우크라이나 전쟁에서 러시아군의 후방 보급로와 지휘소를 정밀타격해 성능을 입증했다. 유도로켓 6기 또는 지대지미사일 1발을 쏠 수 있으며, 신속한 전개와 뛰어난 기동성을 토대로 발사 후 즉시 이동하는 ‘사격 후 이탈’ 전술로 생존성이 높다. 우크라이나 전쟁에 파병했던 북한이 하이마스의 개념에 주목, 정밀타격 능력과 한·미 연합군의 대포병사격 회피를 통한 생존성 향상을 위해 신형 특장차량에 화성-11라 미사일과 정밀도·사거리가 향상된 240㎜ 방사포탄 발사능력을 추가한 것 아니냐는 관측이 나오는 대목이다.



북한은 이번 시험발사에서 신형으로 추정되는 단거리 전술순항미사일도 공개했다. 사거리 1000㎞ 이상의 전략급 순항미사일과 달리 신형 순항미사일은 100㎞ 사거리에 다연장 박스형 발사 방식이다. 전략순항미사일보다 대량생산이 쉽고, 단거리 탄도미사일(SRBM)과 함께 ‘섞어쏘기’를 하면, 방공망을 교란하는 효과가 있다. 북한이 새로 개발한 유도무기들이 실제도 휴전선 일대에 배치되면, 북한군의 화력이 증대되어 유사시 한·미 연합군에 상당한 위협이 될 전망이다.

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