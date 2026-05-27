'8천피' 코스피, 또 달렸다…2% 올라 '사상 최고' 8,228

코스피가 27일 전날의 '8천피' 탈환에 이어 상승세를 이어가며 다시 사상 최고치를 경신했다.



이날 코스피는 전날보다 181.19포인트(2.25%) 오른 8,228.70으로 거래를 마쳤다.

27일 오후 서울 중구 우리은행 딜링룸 현황판에 코스피 및 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품인 'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지'와 'TIGER 삼성전자단일종목레버리지' 종가가 표시돼 있다. 연합뉴스

지수는 전장 대비 194.61포인트(2.42%) 오른 8,242.12로 출발해 개장 이후 한때 5.09% 오른 8,457.09까지 치솟았다.



이날 장중 첫 8,400선 고지를 밟은 것이다.



장 초반 급등세에 오전 9시 6분께에는 코스피 시장에 대한 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동되기도 했다.



단기 급등에 따라 변동성은 다시 고개를 드는 모습이다. '한국형 공포지수'인 코스피200 변동성 지수(VKOSPI)는 전날 대비 3.95% 오른 70.78이다. 전날에 이어 이틀째 변동성지수가 오르고 있다.



VKOSPI는 통상 코스피가 급락할 때 오르는 특성이 있다. 다만 상승장에서 투자자들의 불안심리가 커질 경우에도 오른다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 오후 3시 30분 기준 전 거래일보다 3.1원 내린 1,501.2원으로 나타났다.



유가증권시장에는 개인과 기관이 각각 4천34억원과 1천896억원 순매수했다. 개인은 이날 순매도를 나타내다 장 후반에 매수 우위로 전환했다.



반면 외국인은 이날까지 14거래일 연속 '팔자'를 이어갔다. 오전까지는 순매수를 나타냈지만, 장 막판 순매도로 전환해 결국 4천597억원 매도 우위를 보였다.



코스피200선물시장에서는 개인은 홀로 645억원 순매수를 보였다. 외국인과 기관은 각각 472억원과 380억원 매도 우위다.



간밤 뉴욕증시에서는 반도체 위주 기술주 강세에 힘입어 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 각각 0.61%와 1.19% 올라 사상최고 기록을 경신했다. 다우존스30 산업평균지수는 0.23% 내렸다.



메모리 반도체 기업인 마이크론 테크놀로지는 스위스 투자은행 UBS가 목표주가를 3배 상향한 데 힘입어 19.3% 급등, 시가총액 1조 달러선을 돌파했다.



웨스턴디지털(8.34%)과 샌디스크(7.50%), AMD(7.78%) 등의 메모리 반도체 관련주가 상승 마감했으며, 필라델피아 반도체 지수는 5.53% 강세였다.



국내 증시는 이날 미국 증시의 '반도체 랠리'를 그대로 옮겨 받으며 상승세를 이어갔다. 다만 이 온기가 시장 전체로 퍼지진 못해, 이른바 '쏠림 현상'이 나타난 것으로 보인다.



이경민 대신증권 연구원은 "삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF(상장지수펀드)가 출시되면서 시장의 관심이 집중됐다"며 "전일 미국 증시에서 반도체 업종이 급등한 점도 긍정적으로 영향을 미쳤다"고 말했다.



실제로 삼성전자[005930]는 2.68% 오른 30만7천원으로 마감했다. 장 초반 한때 32만3천원(8.03%)까지 뛰어 신고가를 경신하기도 했다.



SK하이닉스[000660]는 9.31% 오른 224만3천원이다. 장중 한때 14.91%까지 뛰어 235만8천원으로 신고가를 갈아치웠다.



코스피 시가총액 상위 종목 가운데서는 삼성전기[009150](3.69%)와 삼성생명[032830](1.87%) 같은 '삼성그룹주'가 올랐고, SK스퀘어[402340](8.04%), 현대모비스[012330](3.61%), SK[006400](3.66%) 등 오직 소수만 상승 마감했다.



반면 현대차[005380](-1.16%), LG에너지솔루션[373220](-4.01%), HD현대중공업[329180](-0.13%), 두산에너빌리티[034020](-3.64%)를 포함한 상당수는 내렸다.



최근 스타벅스코리아의 마케팅 논란에 직면한 이마트[139480]는 급등장에서도 4.96% 하락 마감했다. 전날 정용진 신세계그룹 회장이 직접 대국민 사과에 나섰지만, 증권가에서는 목표가 하향 조정 보고서가 나왔다. 흥국증권 박종렬 연구원은 "진행되고 있는 불매운동의 영향을 감안해 올해 수익예상을 하향조정했다"며 목표주가 또한 기존보다 30% 가까이 내려잡았다.



이날 상장한 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF들도 높게는 19%까지 급등세를 보였다.



업종별로 보면 IT서비스(6.62%), 전기·전자(4.28%), 제조(2.82%), 금융(0.39%), 보험(0.26%) 등 5개 업종만 강세였고, 건설(-6.07%), 의료·정밀기기(-5.51%), 금속(-3.88%)을 비롯한 대다수는 약세였다.



한국거래소 정보데이터시스템에 따르면 이날 코스피 시장에서 상승한 종목은 75개였고, 하락한 종목은 826개였다. 17개는 보합권이었다.



코스닥 지수는 39.39포인트(3.36%) 내린 1,133.13으로 장을 끝냈다.



지수는 이날 1.28포인트(0.11%) 오른 1,173.80으로 개장했지만, 장 초반 하락전환해 내림세를 장 마감까지 이어갔다.



코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 671억원과 5천518억원 순매도를 보였다. 개인은 6천425억원 순매수로 지수 하방을 지탱했다.



에코프로비엠[247540](-2.95%), 에코프로[086520](-2.79%), 레인보우로보틱스[277810](-5.18%), 주성엔지니어링[036930](-2.35%), 삼천당제약[000250](-3.03%)은 내렸고, 알테오젠[196170](5.75%)과 코오롱티슈진[950160](1.37%), 펩트론[087010](6.28%) 등은 상승 마감했다.



이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 55조8천408억원과 15조1천950억원으로 집계됐다.



대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 43조4천794억원이다.

<연합>

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