11개국 청년, 김제서 ‘K로컬 문화’ 체험

“한국은 언제나 매력적인 나라지만 지역에서도 새로운 추억을 만들고 이해의 폭을 넓히고 싶어요.”



이탈리아 유학생 체리(35·여)씨는 26일 전북 김제시에서 열린 ‘K로컬 글로벌 관광 프로그램’ 오리엔테이션에서 참여 소감을 이같이 말하며 들뜬 표정을 감추지 못했다. 서울에서 생활하는 그는 “오래전부터 한국의 음악과 드라마, 역사, 전통문화에 관심을 가져왔다”며 “지역에서 일주일을 지낸다는 것 자체가 설레고 즐겁다”고 말했다.

26일 전북 김제에서 열린 글로벌 캠프에 참가한 각국 청년들이 문화 체험에 앞서 오리엔테이션을 하고 있다.

김제시가 마련한 이번 프로그램은 세계 각국 청년들을 지역으로 초청해 6박7일간 주민과 함께 생활하며 일상과 역사·문화·자연을 체험하는 행사로, 3기수에 걸쳐 잇달아 진행한다. 참여자들은 한국 문화에 관심이 높은 미국, 브라질, 아르헨티나, 남아프리카공화국 등 11개국에서 온 유학생과 관광 분야 인플루언서 등이다.



러시아 대학생 시아(20·여)씨는 “한국 문화에 더 가까이 다가갈 수 있는 방법이 될 것”이라고 기대감을 나타냈고, 서울에서 문학 번역을 공부 중인 크로아티아 국적 라우라(28·여)씨도 “한국 친구들과 함께 특별한 경험을 하고 널리 알릴 것”이라고 말했다.



참가자들은 한국 대표 농경문화 유산으로 연간 18만명이 찾는 벽골제 일대 마을에 머물며 블루베리 등 농작물 수확·가공 체험과 지역 농산물 요리 수업 및 경진 대회, 전통시장 장보기 등을 한다. 또 금산사 템플 스테이, 죽산면 주민들과 함께하는 교류 프로그램, 새만금 일대 자연경관 탐방과 자전거 투어에도 참여한다. 이런 일상과 체험을 사회관계망서비스(SNS)로 공유해 지역 매력을 소개하는 ‘글로벌 홍보대사’ 역할을 하게 된다.

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