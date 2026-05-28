나만의 화장품 ‘뚝딱’… K뷰티 쇼룸 새단장 [도약하는 기업 특집]

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

아모레용산 매장 전경. 아모레퍼시픽 제공

아모레퍼시픽은 서울 용산 본사 2층에 있는 플래그십 스토어 ‘아모레용산’을 지난달 30일 재개장했다. 아모레용산은 아모레퍼시픽이 2025년 새롭게 선포한 기업 비전 ‘크리에이트 뉴 뷰티(Create New Beauty)’를 고객이 직접 체험할 수 있도록 구현한 공간으로, 브랜드 쇼룸과 진단·맞춤 화장품 서비스, 연구 공간, 커뮤니티 기능을 결합한 신개념 뷰티 플래그십이다.



‘크리에이트 뉴 뷰티’는 기술과 과학 기반의 혁신을 통해 고객과 함께 새로운 아름다움을 만들어가겠다는 아모레퍼시픽의 기업 비전이다.



아모레용산은 아모레퍼시픽의 주요 브랜드를 한자리에서 경험할 수 있는 K뷰티 쇼룸이다. 최신 뷰티 기술을 토대로 연구원이 직접 고객의 피부를 진단하고 맞춤 화장품 서비스를 제공하는 연구소다.



방문객은 브랜드의 최신 제품을 체험하고, 자신의 피부 상태를 과학적으로 진단받을 수 있다. AI 기반 분석을 통해 현재와 미래의 피부 변화를 확인하고, 자신의 이름이 담긴 개인 맞춤형 제품을 현장에서 제작하는 경험도 가능하다.



아모레용산의 핵심 서비스는 개인별 특성과 취향을 반영한 ‘아모레 비스포크’ 맞춤 화장품 서비스다. 베이스 메이크업과 립, 헤어 케어에 이르기까지 고객 한 사람을 위한 제품을 현장에서 즉석 제작하는 것이 특징이다.



아모레용산은 해외 방문객을 위한 다국어 응대와 글로벌 결제 시스템 등을 갖춰 글로벌 고객 편의성도 강화했다. 국가별 선호를 반영한 제품 큐레이션과 기프트 존, 이벤트 및 밋업 공간은 브랜드 론칭과 인플루언서 미팅 등을 위한 거점으로 활용될 예정이다.



아모레퍼시픽 관계자는 “아모레용산은 고객이 직접 경험하고 함께 만들어가는 공간”이라며 “맞춤 화장품 제작부터 피부 진단, 신제품 개발 참여에 이르기까지 새로운 형태의 뷰티 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

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