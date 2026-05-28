세종대왕 창조정신 담은 미디어아트 공모 [도약하는 기업 특집]

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

‘제1회 신세계스퀘어 미디어아트 어워즈’ 홍보 영상이 서울 중구 신세계백화점 본점 외벽 전광판 ‘신세계스퀘어’에 송출되고 있다. 신세계백화점 제공

신세계백화점이 국가유산청과 손잡고 대한민국 국가유산을 활용한 미디어아트 공모전을 연다. 세종대왕과 한글 등 국가유산 콘텐츠를 현대적인 미디어아트로 재해석해 서울 도심 초대형 전광판 ‘신세계스퀘어’에서 선보이는 프로젝트다.



신세계백화점은 27일 국가유산청과 함께 ‘제1회 신세계스퀘어 미디어아트 어워즈’를 개최한다고 밝혔다. 국가유산청이 보유한 국가유산 3D(3차원) 디지털자산을 활용해 크리에이터들이 미디어아트 작품을 제작하는 방식으로 진행한다. 선정된 작품은 신세계백화점 본점인 ‘신세계스퀘어’에서 상영될 예정이다.



이번 공모전은 세종대왕의 창조정신을 주제로 한글과 과학기술 관련 국가유산을 현대적으로 표현하는 데 초점을 맞췄다. 공모는 오리지널 부문과 템플릿 부문으로 나뉜다. 오리지널 부문은 대형 전광판에서 입체적으로 보이는 ‘아나모픽’ 방식의 미디어아트 작품(30∼90초)을 대상으로 한다. 템플릿 부문은 5초 콘텐츠를 결합한 형태로 진행한다.



신세계백화점은 신세계스퀘어 전광판에 최적화된 작품을 선정한다는 계획이다. 오리지널·템플릿 부문 총 8명에게 총상금 5000만원과 국가유산청장상을 수여한다. 특히 오리지널 부문 대상인 ‘그랜드 스퀘어’ 수상자에게는 상금 2000만원이 지급되고 수상작은 신세계 스퀘어를 통해 송출된다.



공모 접수는 6월15일부터 8월7일까지 진행된다. 이후 심사를 거쳐 9월 시상식과 함께 수상작 전시와 상영이 이뤄질 예정이다. 신세계백화점 관계자는 “신세계스퀘어를 K-헤리티지 기반 미디어아트 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.

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