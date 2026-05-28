친환경 ‘초고압’ 원천기술로 신시장 개척 [도약하는 기업 특집]

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

조현준 효성 회장(왼쪽 네 번째)이 지난 1월 호주 경제인연합회(BCA)의 브랜 블랙 CEO 등 대표단과 만나 협력 방안을 논의한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 효성 제공

글로벌 관세 확대와 정세 불안 등 위기 속에서도 효성은 원천기술 경쟁력을 기반으로 신시장 확대와 미래 성장동력 확보에 속도를 내고 있다. 효성은 전력 인프라 고도화, 직류 송전 기술 내재화, 친환경 소재 및 반도체 특수가스 확장 등을 통해 ‘백년효성’의 기반을 다지는 중이다.



조현준 효성 회장은 올해 신년사에서 “다가올 100년을 향한 새로운 효성의 길을 준비해야 할 시점”이라며 백년효성을 향한 체질 개선과 경쟁력 강화를 주문했다. 조 회장의 글로벌 현장 중심 경영은 초고압 시장 확대의 동력이 되고 있다.



효성중공업은 북미·유럽·호주 등에 초고압 전력기기 수출을 확대하며 글로벌 시장 입지를 강화하고 있다. 지난해 북미 매출이 처음으로 1조원을 넘어섰으며, 미국 765kV급 초고압변압기 시장에서 점유율 1위를 유지하고 있다.



효성중공업은 전압형 초고압직류송전(HVDC) 기술 국산화를 본격화하며 직류 송전 시장 개척에 나서고 있다.



재생에너지 확대와 장거리·대용량 송전 수요 증가로 HVDC 기술이 차세대 전력망의 핵심으로 떠오르는 가운데 핵심 기술 내재화를 통해 경쟁력을 강화하고 있다.



또 효성중공업은 기존 무효전력보상장치(STATCOM) 기술에 에너지저장장치(ESS)를 결합한 ‘e-STATCOM’ 개발에 착수하며 전압 변동을 정밀하게 제어하고 전력망 안정성을 높이는 차세대 전력 안정화 솔루션을 선보였다.



이는 재생에너지 확대와 데이터센터 증가로 복잡해지는 전력 계통 환경에 효과적으로 대응 가능한 핵심기술로 평가된다.



효성티앤씨는 세계 스판덱스 시장 점유율 30% 이상으로 15년간 글로벌 1위를 유지 중이고, 바이오 스판덱스 상용화와 바이오 부탄다이올(BDO) 투자 등을 통해 친환경 소재 시장을 선도하고 있다. 또 특수가스 사업 인수를 통해 반도체 소재 분야로 사업 영역을 확대했다.

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