에너지 인프라 구축 경험으로 美시장 공략 [도약하는 기업 특집]

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

미국 미시간주 나일즈시에 있는 DL에너지 발전소 전경. DL그룹 제공

대미 에너지 인프라 투자 확대 기대감이 커지는 가운데 DL그룹이 발전 개발부터 시공, 운영까지 아우르는 에너지 공급망을 강화하고 있다.



최근 국회에서 ‘대미투자특별법’이 통과되면서 미국 내 에너지·반도체·인공지능(AI) 인프라 투자가 본격화될 것이란 전망이 나온다. 시장에서는 대형 원전 시공 경험을 보유한 일부 건설사들을 주목하고 있는데, DL그룹도 구조적 수혜 가능성이 제기된다.



DL그룹은 에너지 사업 개발과 금융조달·운영을 맡는 DL에너지, 플랜트·원전 EPC 역량을 갖춘 DL이앤씨를 중심으로 사업 포트폴리오를 구축하고 있다. 여기에 에너지 물류·트레이딩 기능을 담당하는 ㈜대림까지 더해 사업 개발·시공·운영·유통으로 이어지는 구조를 갖췄다.



DL에너지는 2014년 포천 액화천연가스(LNG) 복합화력발전소 상업운전을 시작으로 미국과 한국, 파키스탄, 칠레, 요르단, 호주 등에서 발전소 투자·운영 경험을 확보했다.



특히 미국에서는 미시간주 나일즈, 펜실베이니아주 페어뷰 가스복합발전소에 투자하며 현지 사업 기반을 넓혔다. 현재 미국에서 가스복합발전소를 투자, 운영하는 국내 유일의 민간 에너지 개발업체(디벨로퍼)다.



DL이앤씨는 소형모듈원전(SMR)과 LNG 발전, 암모니아 등으로 사업 영역을 확대하고 있다. 최근에는 미국 기업 엑스에너지와 ‘SMR 표준화 설계’ 계약을 체결하며 4세대 SMR 시장 진출 기반을 마련했다. 국내 건설사가 SMR 표준화 설계에 직접 참여하는 것은 DL이앤씨가 처음이다.



DL그룹 관계자는 “미국 시장에서 사업 개발과 인수합병(M&A), 시공, 운영 경험을 축적하며 차별화된 밸류체인을 구축해 왔다”며 “에너지 인프라 디벨로퍼 역량을 기반으로 글로벌 시장 공략을 확대할 계획”이라고 밝혔다.

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