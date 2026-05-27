서소문 고가차도 붕괴 사고 발생 'KTX 일부 구간 마비' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

지난 26일 서소문 고가차도 철거 현장에서 붕괴 사고가 일어난 가운데 27일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장에서 관계자들이 현장을 조사하고 있다.

지난 26일 서소문 고가차도 철거 현장에서 붕괴 사고가 일어난 가운데 27일 서울 중구 서울역에 일부 열차 운행 중지 및 지연 안내문이 붙어 있다.

지난 26일 서소문 고가차도 철거 현장에서 붕괴 사고가 일어난 가운데 27일 서울 중구 서울역에 일부 열차 운행 중지 및 지연 안내가 공지되고 있다.

지난 26일 서소문 고가차도 철거 현장에서 붕괴 사고가 일어난 가운데 27일 서울 중구 서울역에 KTX 운행 중지 안내가 공지되고 있다.

지난 26일 서소문 고가차도 철거 현장에서 붕괴 사고가 일어난 가운데 27일 서울 중구 서울역에 일부 열차 운행 중지 안내문이 붙어 있다.

서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 구조물이 무너져 내려 공사 관계자들이 사망하는 사고가 발생했다. 당국은 철거 과정에 침하가 발생했고 안전점검을 하는 과정에서 도로가 무너진 것으로 파악했다.

지난 26일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오후 2시33분쯤 서소문 고가차도 철거현장에서 도로 상판이 무너져 내리면서 작업 중인 인부들이 깔리는 사고가 발생했다. 현장에 있던 공사 관계자 6명이 잔해에 묻히면서 60대 2명, 50대 1명이 사망한 것으로 파악됐다. 나머지 3명은 부상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.

코레일에 따르면 해당 사고로 서울역∼신촌역 간 전차선에서 단전이 발생, KTX는 서울∼행신역, 전동열차는 서울∼수색간 운행이 각각 중지됐다. 코레일은 서울시의 복구 작업에 상당 시간이 소요될 것으로 예상됨에 따라 27일도 서울∼행신역 구간 KTX 운행을 중지했다.

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