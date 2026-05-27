“선거하느라 바쁘니 보내지마”…전문학, 송전선로 질의 ‘묵살’ 자질 논란

6·3지방선거 대전 서구청장 선거에 나온 더불어민주당 전문학 후보가 서구를 관통해 지어지는 초고압 송전선로 건립 계획에 대한 시민사회의 질의에 “선거운동으로 바쁘니 질의서를 보내지 말라”고 묵살해 자질 논란이 일고 있다.

27일 대전송전탑백지화대책위원회와 대전주민송전탑백지화대책위원회에 따르면 지난 20일부터 25일까지 송전선로 노선에 포함된 서구와 유성구 단체장 후보자 5명에게

대전송전탑백지화대책위원회와 대전주민송전탑백지화대책위원회가 27일 대전 유성구청 정문 앞에서 기자회견을 열고 대전 송전선로 경과지역 서구청장·유성구청장 후보5인 정책질의 결과를 발표하고 있다. 대책위 제공

신계룡-북천안 송전선로 건립 관련 정책 질의를 진행했다.

두 대책위는 유성구청장 민주당 정용래 후보와 국민의힘 조원휘 후보, 서구청장 민주당 전문학 후보와 국민의힘 서철모 후보, 조국혁신당 유지곤 후보 5명에게 △용인반도체 산단 전력공급 송전선로 반대 입장 표명 여부 △주민 동의없이 송전선로가 추진될 경우 중앙정부에 반대건의 여부 △용인반도체 산단 전력 공급 송전선로 백지화를 위한 방안 △반도체 클러스터 추진 재검토 필요성 △송전선로 입지지역 주민 보호 대책 등 5개 분야 9개 질의를 했다.

정용래 후보와 서철모 후보는 응답 회신을 했으나 조원휘·유지곤 후보는 무응답, 전문학 후보는 “선거운동으로 바쁘니 질의서 자체를 보내지 말라”며 수신을 거부했다고 대책위는 밝혔다.

답변을 보내온 정 후보와 서 후보의 의견은 다소 엇갈렸다.

대책위는 “유성구청장 정용래 후보는 송전선로 계획은 정부가 필요에 의해 추진하는 사업으로 전면 백지화는 현실적으로 어렵다고 판단했다”며 “되도록 지역주민들에게 피해가 가지 않도록 해결책을 찾아보겠다는 소극적 방식을 제시했다”고 말했다.

이어 “서구청장 서철모 후보는 적극적으로 송전선로 문제에 대해서 전면 재검토와 반대 입장을 요구하고 의회와 정당등과 협력하여 초당적으로 이 문제를 해결하겠다는 의지를 보였다”고 말했다.

송전선로 문제의 해결에 방안에 대해서는 정용래 후보는 ‘주민 보상과 지원’, 서철모 후보는 ‘지중화와 노선변경’을 대안으로 내놨다.

전문학 서구청장 민주당 후보. 연합뉴스

이경호 대전환경운동연합 사무처장은 “이번 지방선거 후보자들이 주민의 목소리를 얼마나 가볍게 취급하고 있는지, 대전의 정치가 얼마나 주민의 질문을 두려워하지 않는지를 확인했다”며 “주민과 대화조차 하지 않으려는 사람이 어떻게 주민의 삶을 책임질 수 있겠냐”고 성토했다.

이어 “일부 후보들의 모습은 주민을 주권자가 아니라 귀찮은 민원인 정도로 취급하고 있다”며 “전문학 후보는 아예 수신을 거부하는 행태를 보이면서 지역의 지자제장 후보로서 자질의 의심된다”고 질타했다.

대책위는 “이번 정책질의 결과로 지역주민들의 민심을 넘어 지방선거 후보자들의 정책 개선 동의와 의지가 확인됐다”며 “주민들과 사전에 협의와 동의 없이 진행된 모든 경과대역 선정에 대해 절차상의 문제를 제기하고 직접 지역주민의 의견을 수렴해야 한다”고 강조했다.

앞서 대책위는 대전시장 후보인 허태정 더불어민주당 후보와 이장우 국민의힘 후보, 강희린 개혁신당 후보에게도 같은 질의를 했으나, 강 후보만 유일하게 답변을 회신했다. 허 후보 측은 유선으로 답변이 어렵다는 입장을 전했고, 이 후보 측은 응답하지 않았다.

한국전력공사는 경기 용인에 지어지는 반도체산업단지 전력 수급을 위해 전북에서 대전 유성·서구∼충남 계룡시와 천안시를 잇는 345kV 고압 송전선로 건설 사업을 추진 중이다. 2031년 12월 준공이 목표이다. 지역 시민사회단체와 주민들은 지역이 수도권을 위한 ‘에너지 공급처’로 전락하고 있다며 거세게 반발하고 있다.

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