영남권 최대 ‘베이비&키즈페어’ 28일 개막… 영유아 프리미엄 브랜드 총출동

영남권 최대 육아 전문 박람회인 ‘제48회 베이비&키즈페어’가 28일부터 나흘간 대구 엑스코(EXCO)에서 열린다.
27일 대구시에 따르면 이번 박람회에서 유모차, 카시트 등 필수 발육 용품부터 영유아 식품, 스킨케어, 위생용품, 교육 콘텐츠까지 양육 전반을 아우르는 다양한 품목을 한자리에서 선보인다.
특히 국내외 프리미엄 브랜드들이 대거 참여해 현장 방문객을 위한 특별 한정 프로모션을 진행할 예정이다. 행사 기간 예비∙초보 부모들을 위한 맞춤형 무료 강연도 풍성하게 마련된다.
주요 프로그램으로는 △육아 고민 100문 100답 토크쇼 △하루가 편안해지는 신생아 돌봄 루틴 특강 △예비 부모를 위한 올바른 태교법 등이다. 단순한 상품 판매를 넘어 양육 정보 제공, 심리 상담, 안전 교육 등 실생활에 직결되는 복지 서비스 안내도 함께 이뤄진다.
공식 누리집이나 애플리케이션(앱)을 통해 사전 무료입장을 신청하면 현장에서 별도 등록 절차 없이 빠르게 입장할 수 있다. 시 관계자는 “단순한 물품전시를 넘어 부모들에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 다채로운 프로그램을 준비했다”며 “쇼핑과 육아 정보 습득, 체험을 모두 경험하는 유익한 시간이 될 것”이라고 강조했다.
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