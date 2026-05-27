이현이 "왕사남 5번 봐…태교도 박지훈으로 해"

모델 이현이가 배우 박지훈을 향한 강한 팬심을 드러냈다.

이현이는 26일 SBS TV 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'에서 영화 '왕과 사는 남자'를 보며 눈물을 흘렸다.

모델 이현이. 동상이몽 시즌2 너는 내운영 유튜브 SNS 캡처

그는 "어떻게 저렇게 생겼어"라며 우는 도중에 박지훈 외모에 감탄했다.

MC 김숙이 "이제야 (왕과 사는 남자) 본 거냐"고 묻자 이현이는 "저게 5번째 보는 것"이라고 했다.

공개된 영상에서 이현이는 해당 영화를 모두 영화관에서 봤다고 말했다.

이현이는 영화 속 박지훈의 대사를 따라 동시에 읊는 모습을 보였다.

그는 "이 친구 (박지훈)가 데뷔한 오디션 프로그램 때부터 팬이었다"며 "(박지훈을) 보다 보니까 저희 남편이랑 좀 비슷하다"고 하자 MC 김구라는 "(박지훈이랑) 남편 눈이 비슷하다"고 했다.

이현이는 주변인들에게 휴대폰에 저장된 박지훈 사진을 보여주고 콘서트 N회차 관람 사실을 공개했다.

그는 박지훈이 광고모델이었던 제품도 수집하고 있었다.

이현이는 "둘째 임신했을 때 콘서트도 다 갔다"며 "태교도 박지훈으로 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지