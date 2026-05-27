“나는 선거 ‘잘알’일까?” 만화로 풀어보는 2026 지방선거 상식 퀴즈

2026년 6월 3일 전국동시지방선거가 눈앞으로 다가왔습니다.

세계일보가 이번 지방선거를 맞아 선거 상식 퀴즈를 준비했습니다.

지금부터 세계일보의 귀여운 말티즈 ‘세콩이’와 함께 퀴즈에 참여해볼까요?

아주 쉬운 문제부터 은근 헷갈리는 문제까지 다양하게 준비했어요.

먼저 그림을 보고 정답을 맞힌 뒤, 아래 해설을 확인하세요!

퀴즈를 모두 풀고 마지막에 틀린 개수를 세어보며 내가 선거를 얼마나 잘 아는지도 점검해보세요.

이제 만 18세가 된 세콩이와 함께 투표소로 출발해볼까요?

STEP 1. 선거 연령 확인하기 (난이도 ★★☆)

2008년생인 세콩이와 친구들이 누가 투표할 수 있는지 이야기하고 있네요.

과연 이 중 누가 투표를 할 수 있을까요?

정답은 6월 4일생인 세콩이와 3월 5일생인 친구입니다.

2026 지방선거는 선거일 기준 만 18세 이상 국민이 참여할 수 있고, 2008년 6월 4일생까지 투표가 가능합니다.

올해 처음으로 투표권을 갖게 된 2008년생 여러분, 소중한 한 표 꼭 행사해보세요!

STEP 2. 선거 시간 확인하기 (난이도 ★☆☆)

선거날 아침이 밝았네요!

투표는 몇 시부터 몇 시까지 진행될까요?

정답은 오전 6시부터 오후 6시까지입니다.

이번 기회에 투표 시간 꼭 기억하세요!



STEP 3. 투표 장소 알아보기 (난이도 ★☆☆)

투표소 앞에서 세콩이가 친구를 만났네요.

친구는 “여행간 김에 거기서 투표하려고”라고 말하고 있어요.

여기서 세콩이는 어떤 조언을 해주면 좋을까요?

정답은 “본투표일에는 자기 주소지로 등록된 지역에서만 투표할 수 있어!” 입니다.

사전투표 기간인 2026년 5월 29일(금)부터 5월 30일(토)까지는

전국 어느 사전투표소에서든지 투표가 가능합니다.

하지만 본투표일인 6월 3일(수)에는 주민등록지 기준으로 배정된 지정 투표소에서만 투표할 수 있어요.

본인에게 배정된 지정 투표소는 중앙선거관리위원회 ‘투표소 찾기 연결 서비스’에서 확인할 수 있습니다.

STEP 4. 선거법 위반사항 확인하기 (난이도 ★★★)

드디어 투표소로 향하는 길이에요!

그림 속에서 선거법 위반에 해당하는 장면이 총 몇 개인지 찾아보세요.

정답은 3개입니다.

-선거벽보에 낙서하기

-특정 정당명이 적힌 옷을 입고 투표소 가기

-투표소 100m 이내에서 선거운동하기

모두 공직선거법 위반에 해당할 수 있어 주의해야 합니다.

공직선거법은 선거일에 투표소 안팎에서 선거에 영향을 줄 수 있는 표시물 착용 등을 제한하고 있습니다.

다만 단순히 옷의 색상만으로 선거 관련 표시물로 보지는 않습니다.

STEP 5. 신분증 제시하기 (난이도 ★★☆)

세콩이가 무사히 투표소에 도착했어요!

앞에는 동물들이 각자 신분증을 들고 줄을 서 있네요.

이 중 잘못된 신분증을 가져온 동물은 누구일까요?

정답은 사진첩에 저장된 주민등록증 사진을 보여준 ‘비버’입니다.

투표를 하려면 관공서나 공공기관이 발급한 신분증 중 사진·이름·생년월일이 확인 가능한 신분증을 제시해야 합니다.

〈인정되는 신분증 예시〉

-주민등록증

-여권

-운전면허증

-PASS 등 모바일 신분증

단, 모바일 신분증은 애플리케이션(앱)에서 실제로 실행 중인 화면만 인정됩니다.

그림 속 비버처럼 신분증을 사전에 캡처하거나 촬영한 사진은 사용할 수 없으니, 모바일 신분증을 제시하는 경우 투표소에 가기 전 미리 앱 실행 여부를 꼭 확인해두세요!

STEP 6. 보조 용구 활용하기 (난이도 ★★☆)

긴 기다림 끝에 드디어 투표하러 들어왔어요!

그런데 긴장한 탓일까요? 세콩이의 손이 떨려 작은 칸 안에 도장을 찍기 어려워 보입니다.

이럴 때는 어떤 도움을 받을 수 있을까요?

정답은 특수형 기표용구입니다.

투표소에는 몸이 불편하거나 손 사용이 어려운 유권자를 위해 다양한 보조 용구가 마련돼 있습니다.

대표적인 것이 바로 ‘레일 버튼형’ 특수형 기표용구입니다.

이 기표용구는 기차가 레일 위를 움직이듯 위아래로만 움직일 수 있도록 만들어져 있어 도장이 칸 밖으로 벗어나지 않도록 도와줍니다.

이 밖에도 점자형 투표 보조용구, 확대경, 투표 안내 책자 등이 준비돼 있습니다.

도움이 필요하다면 투표소 안내원에게 언제든 요청해보세요!

STEP 7. 투표용지 틀린 그림 찾기 (난이도 ★★★)

우리 지역의 교육을 책임질 사람을 뽑는 교육감 선거!

그런데 투표용지를 자세히 보니 어딘가 이상한 부분들이 보입니다.

매의 눈으로 무엇이 잘못됐는지 찾아보세요. (힌트: 정답 2개)

정답은 기호와 후보 이름 배열 방식입니다.

어려운 문제였는데 맞히셨나요?

교육감 선거 투표용지에는 후보 이름 앞에 기호가 표시되지 않습니다.

교육감 선거는 교육의 정치적 중립성을 지키기 위해 정당이 후보를 추천하지 않기 때문입니다.

그래서 투표용지에도 정당명과 기호가 함께 적히지 않으며, 유권자가 특정 정당을 떠올리지 않도록 구성돼 있습니다.

또 하나의 틀린 그림이 숨어 있습니다.

그림 속 투표용지는 후보 이름이 세로로 배열돼 있는데요.

실제 교육감 선거 투표용지는 후보가 가로로 나열되는 ‘교호순번제(순환배열)’ 방식으로 제작됩니다.

이는 특정 위치의 후보가 유리해지는 현상을 줄이기 위한 제도로 지역마다 후보 배열 순서도 다르게 적용됩니다.

STEP 8. 무효표 찾아내기 (난이도 ★★★)

그런데 여기서 문제가 발생했습니다.

4장의 투표용지 중 일부가 무효표가 됐다는데요, 과연 무엇이 문제였을까요?

정답은 1번, 2번, 3번입니다.

기표한 뒤 투표용지에 문자(좋다, 나쁘다, 공명선거 등)나 기호(○, △, X, V 등)를 추가로 적으면 무효표가 됩니다.

어느 후보란에도 기표하지 않은 경우도 무효표 처리됩니다.

또 서로 다른 후보자란에 중복으로 기표하거나 두 개 란에 걸쳐 기표했을 때도 무효표가 되니 주의해야 합니다.

반드시 한 명의 후보에게만 기표해야 합니다.

다만, 같은 후보자란 안에 두 번 이상 기표한 경우에는 유효표로 인정됩니다.

이 밖에도 정해진 기표용구 대신 볼펜이나 사인펜으로 표시하거나 개인 도장·손도장 등으로 기표한 경우에도 무효표가 될 수 있습니다.

STEP 9. 선거원칙 알아보기 (난이도 ★★☆)

투표를 마치고 기표소 밖으로 나온 세콩이!

그런데 우연히 마주친 친구가 “누구 뽑았어?”라고 물어보네요.

과연 이 상황은 선거의 4대 원칙 가운데 무엇과 관련이 있을까요?

정답은 비밀선거입니다.

선거에는 △직접선거 △보통선거 △평등선거 △비밀선거라는 4대 원칙이 있습니다.

이 가운데 비밀선거는 유권자가 누구에게 투표했는지 다른 사람이 알 수 없도록 투표의 비밀을 보장하는 원칙을 뜻합니다.

직접선거는 유권자가 대표를 직접 선택하는 선거 방식이고, 보통선거는 성별·재산·직업·종교 등에 관계없이 일정 연령 이상의 국민에게 투표권을 보장하는 원칙입니다.

평등선거는 모든 유권자가 차별 없이 동일하게 1인 1표를 행사하는 것을 의미합니다.

선거의 4대 원칙, 이 기회에 꼭 기억해요!

세계일보 세콩이와 함께한 2026 지방선거 상식 퀴즈, 재미있게 즐기셨나요?

투표는 우리의 일상과 지역의 미래를 바꾸는 소중한 권리입니다.

헷갈렸던 선거 상식도 다시 한번 확인하고, 이번 지방선거에서는 꼭 소중한 한 표를 행사해보세요!

다가오는 2026 지방선거,

‘가장 먼저 그리고 끝까지’ 현장을 전하는 세계일보가 함께하겠습니다!

〈퀴즈 맞힌 개수〉

- 8개 이상

오~ 선거 상식 만렙이신데요?

이제 투표소에 가서 소중한 한 표만 행사하면 됩니다!

- 5개 이상

꽤 잘 알고 있네요!

헷갈렸던 부분만 다시 확인하면 완벽해질 거예요.

- 3개 이상

아쉽지만 아직은 공부가 조금 더 필요해요!

위 내용을 다시 읽어보고 실제 투표에서는 자신 있게 참여해보세요.

- 1개 이하

세콩이와 함께 복습이 필요하겠는데요?

투표 전 꼭 다시 한번 선거 상식을 체크해보세요!

〔이미지 제작 과정에서 활용된 그림은 모두 구글의 생성형 AI ‘제미나이’로 제작됐습니다.〕

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