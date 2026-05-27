백악관 마당에 초대형 UFC 경기장…다음달 트럼프 80세 생일 ‘UFC 대회’

도널드 트럼프 미국 대통령의 다음달 80세 생일을 기념해 열리는 이종격투기(UFC) 대회를 앞두고 백악관 마당에 건설 중인 초대형 경기장이 모습을 드러냈다.

26일(현지시간) AP, AFP통신에 따르면 이날 백악관 남쪽 잔디밭(사우스론)에서는 크레인들이 UFC 경기장 건설을 위해 거대한 금속 아치 구조물 설치에 나섰다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 행정부는 미국 건국 250주년을 맞아 마련한 대규모 기념행사를 기획했는데, 그 중 하나가 백악관에서 열리는 UFC 대회인 ‘UFC 프리덤 250’이다. 행사일인 6월14일은 트럼프 대통령의 80번째 생일이기도 하다.

트럼프 대통령은 지난 7일 백악관 집무실로 UFC 선수들을 초대해 백악관 잔디밭 한복판에 팔각형 모양의 UFC 경기장이 설치된 조감도를 공개하면서 이 대회를 홍보했다.

트럼프 대통령은 이번 UFC 대회를 직접 관람할 수 있는 인원이 4500명이며, 경내 바깥에 설치된 스크린을 통해서도 최대 10만명이 무료로 시청할 수 있다고 설명했다.

또 그는 이번 대회에 출전하는 UFC 선수들에게 “우리는 큰 경기를 치를 것”이라며 “앞으로 다시는 없을 일이며, 전에도 일어난 적 없는 일”이라고 강조했다.

UFC 측도 이번 백악관 대회가 일리아 토푸리아와 저스틴 게이치가 맞붙는 라이트급 챔피언전을 포함해 총 6개 경기로 구성될 것이라고 지난 3월 발표한 바 있다.

트럼프 대통령은 직접 UFC 경기장을 방문할 정도로 열렬한 UFC 팬으로 알려졌다.

이번에 UFC 경기장이 들어선 백악관 사우스론은 미국 대통령의 역사적인 공간으로 꼽힌다. 1974년 리처드 닉슨 전 대통령은 워터게이트 스캔들 여파로 사임을 발표한 후 이 마당에서 군용 헬기에 탑승하며 ‘브이(V)’ 포즈를 취하고 떠난 장소이기도 하다.

AFP는 트럼프 대통령이 리얼리티 쇼 스타 출신 답게 백악관 사우스론에서 격투기 대회를 열어 자신만의 독특한 역사를 만드는 데 거침없는 모습을 보이고 있다고 설명했다.

다만 백악관 마당이 역사적인 상징성이 있는 장소인 데다가, 이란 전쟁으로 물가가 치솟는 와중에 사용하는 대회 비용이 막대하고 AFP는 우려했다.

이에 백악관 측은 UFC 측이 비용 전액을 부담하며, 미국 납세자의 세금은 한 푼도 쓰지 않는다고 반박했다. UFC 모회사는 이번 대회 비용을 최소 6000만달러(약 905억원)로 예상했으며, 기업 후원 등을 통해 절반가량을 회수할 수 있기를 희망한다고 지난 2월 밝힌 바 있다.

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