한일정상회담 효과 톡톡… 안동 연휴 사흘간 1만7000명 몰려

경북 안동시는 최근 개최된 한일정상회담 이후 하회마을에 대한 국내외의 관심이 높아지면서 연휴 기간 하회마을과 병산서원을 찾는 관광객들의 발길이 이어졌다고 밝혔다.

27일 시에 따르면 연휴가 시작된 23~25일 사흘간 하회마을을 방문한 관광객은 총 1만5009명으로 집계됐다. 같은 기간 병산서원은 2773명이 다녀갔다.

안동탈을 쓴 사람들이 안동 하회마을이 한눈에 내려다보이는 부용대에서 탈춤을 추고 있다. 안동시 제공

이번 방문객 집계에는 23일 하회마을에서 열린 하회선유줄불놀이의 야간 관람객 숫자가 제외돼 하회마을을 찾은 관광객 규모는 이보다 많았을 것으로 추정된다.

하회마을은 낙동강이 마을을 감싸 흐르는 독특한 지형과 조선시대 양반가의 전통 생활문화가 잘 보존된 한국의 대표 전통마을이다. 2010년 유네스코 세계유산에 등재된 이후 국내외 관광객이 꾸준히 찾는 안동의 대표 관광 명소로 자리매김하고 있다.

병산서원은 서애 류성룡 선생의 학문과 업적을 기리는 서원이다. 자연과 조화를 이루는 빼어난 건축미로 잘 알려져 있다. 만대루에서 바라보는 낙동강과 병산의 풍광은 병산서원을 대표하는 경관으로 꼽히며 2019년 한국의 서원으로 유네스코 세계유산에 등재됐다.

하회마을의 대표 야간 관광 콘텐츠인 하회선유줄불놀이는 낙동강과 부용대, 만송정 숲을 배경으로 펼쳐지는 전통 낙화놀이다. 줄에 매단 숯봉지에서 불꽃이 떨어지는 줄불과 달걀불, 선유 등이 어우러져 하회마을만의 독창적인 야간 경관을 선사한다.

안동의 대표적인 야간 관광 콘텐츠인 하회선유줄불놀이. 안동시 제공

현재 하회선유줄불놀이는 안전하고 쾌적한 관람환경 조성을 위해 회차별 최대 3000명까지 사전 예약을 받아 운영하고 있다. 입소문을 타며 대부분의 회차가 매진돼 안동 야간 관광의 핵심 콘텐츠로 자리 잡았다.

시는 한일정상회담을 계기로 하회마을의 역사·문화적 가치가 다시 주목받고 있는 만큼 하회마을․병산서원․하회선유줄불놀이 등을 연계한 체류형 관광 수요가 더 확대할 것으로 기대하고 있다.

따라서 시는 유네스코 세계유산을 중심으로 전통문화, 자연경관, 야간 관광 콘텐츠를 결합해 안동만의 차별화된 관광 경쟁력을 강화해 나간다는 계획을 세웠다. 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴하는 한편 방문객의 편의 개선과 안전한 관람환경 조성에 행정력을 집중한다. 독창적인 야간 관광 콘텐츠를 활용해 낮과 밤이 모두 매력적인 안동의 관광 이미지를 널리 확산해 나간다.

시 관계자는 “한일정상회담 이후 하회마을을 향한 관심이 방문으로 이어지고 있다”며 “앞으로 하회마을과 병산서원, 하회선유줄불놀이를 비롯한 안동만의 독보적인 전통문화 콘텐츠가 국내외 관광객에게 더욱 널리 알려질 수 있도록 관광 수용 태세를 강화하고 품격 있는 관광 환경을 조성하겠다”고 말했다.

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