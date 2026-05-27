임하수 남부지방산림청장, 신임 산림청 차장 임명

임하수(55) 남부지방산림청장이 27일 신임 산림청 차장에 임명됐다.

임 신임 차장은 2005년 행정고시(48회)로 공직에 입문해 북부·남부지방산림청장, 대변인, 기획재정담당관, 해외자원개발담당관, 국유림관리소장 등 주요 보직을 두루 거친 산림행정 전문가다. 기획력과 탁월한 업무 추진 능력으로 높은 평가를 받고 있다.

남부지방산림청장으로 재직하던 올해는 봄철 산불에 선제적으로 대응해 대형산불 예방과 초기 진화체계 강화에 기여했다. 산림복지국장 재임 당시에는 제2차 숲길조성계획을 수립·발표하고 충남 태안 안면도에서 경북 울진까지 동서로 이어지는 동서트레일 조성을 추진하는 등 주요 정책사업을 수행했다.

소탈하고 시원시원한 업무 스타일과 선후배와의 격의 없는 소통으로 직원들의 두터운 신망을 얻고 있는 것으로 알려졌다.

임 차장은 “기후위기 시대에 산불과 산사태 등 산림재난에서 국민의 생명과 안전을 지키고 국민이 안심하고 누릴 수 있는 건강한 산림을 관리해 민생경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.

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