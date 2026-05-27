청년재단, ‘청년연구 아이디어 공모전’ 6월 3일까지 진행

청년재단(이사장 오창석)이 청년들이 직접 체감한 사회문제를 연구 아이디어 형태로 제안하는 ‘청년연구 아이디어 공모전’을 오는 6월 3일까지 진행한다고 밝혔다.

이번 공모전은 청년들이 일상생활에서 경험하는 다양한 문제를 발굴하고 이를 정책적 관점에서 살펴볼 수 있는 연구 아이디어로 발전시키기 위해 마련됐다. 재단은 청년들의 목소리를 바탕으로 정책과 프로그램 발굴에 활용한다는 계획이다.

참가 대상은 만 19세부터 34세까지의 대한민국 청년으로 개인 단위 참여만 가능하다. 전문 연구자 여부와 관계없이 누구나 자신의 경험과 문제의식을 바탕으로 자유롭게 아이디어를 제안할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

이번 공모전은 완성된 연구 결과물이 아닌 ‘연구 아이디어’를 제출하는 방식으로 진행된다. 참여자는 특정 사회문제에 대한 문제의식과 연구 배경, 가설 설정, 분석 방향 등을 중심으로 제안서를 작성하면 된다.

공모 분야는 청년정책 전반을 포함한다. ▲청년 고용·창업·일자리 ▲주거·금융·자산형성 ▲지역 정착 및 이동 ▲복지·문화 ▲청년정책 전달체계 및 제도 개선 등 청년 삶과 관련된 다양한 주제가 포함된다.

심사는 1차 서류평가와 2차 발표평가로 진행된다. 최우수상 1명, 우수상 4명, 장려상 7명, 참가상 100명을 선정할 예정이며, 최우수상 수상자에게는 50만 원의 상금이 수여된다. 우수상은 각 20만 원, 장려상은 각 10만 원의 상금이 지급되며 참가상 수상자에게는 기프티콘이 제공된다.

발표심사는 서류심사를 통과한 참가자를 대상으로 온라인으로 진행되며 발표 5분, 질의응답 5분 내외로 운영될 예정이다.

오창석 청년재단 이사장은 “청년들이 직접 겪은 경험과 문제의식을 바탕으로 새로운 정책 아이디어가 발굴되길 기대한다”며 “제안된 아이디어가 실제 정책과 사업으로 이어질 수 있도록 적극적으로 검토하고 지원해 나가겠다”고 말했다.

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