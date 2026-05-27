에어프레미아, 군 장병 항공권 할인나서

에어프레미아가 군 장병과 가족들을 위한 항공권 할인 프로모션을 진행한다고 27일 밝혔다.

프로모션은 6월1일부터 8월31일까지 진행된다. 대상 노선은 LA,뉴욕,샌프란시스코,방콕,다낭,홍콩 등 에어프레미아 전 노선이다.

탑승 기간은 현재 홈페이지에서 판매 중인 전 기간에 적용되며 성수기 등 일부 제외 기간은 스케줄 확인이 필요하다.

할인 대상은 현역 군인과 전역 후 6개월 이내 예비역이다. 직업군인(사관생도·후보생 포함), 군무원, 국방부 소속 공무원의 경우 배우자와 직계 존·비속까지 혜택을 받을 수 있다.

이용 방법은 에어프레미아 공식 홈페이지에서 할인코드 ‘YPMILPP’를 입력하면 된다. 노선별로 항공운임의 10~12%가 자동 할인되며 다른 할인 혜택과의 중복 적용은 불가능하다.

신분 확인은 출발일 기준 1주일 전까지 홈페이지 채팅 상담을 통해 관련 서류를 제출하면 된다. 출발 1주일 이내 발권 고객은 공항 카운터에서 증빙서류를 제시하면 현장 확인 후 탑승권을 발급받을 수 있다.

인정 서류는 밀리패스 앱, 국군복지포털 내 국방가족 모바일증명, 전역증·휴가증, 국방부 장관 직인이 포함된 공무원증 등이다. 가족 동반 탑승 시에는 가족관계증명서를 함께 제출해야 한다.

에어프레미아 관계자는 “국가를 위해 헌신하는 군 장병과 가족분들께 감사의 마음을 담아 이번 프로모션을 마련했다”며 “앞으로도 다양한 혜택과 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 에어프레미아는 지난해 9월 국군수송사령부와 군인가족 할인 지원 업무협약(MOU)을 체결했으며, 파병 장병 대상 전세기 수송 지원에도 참여하는 등 군 장병 이동 편의 확대에 힘쓰고 있다.

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