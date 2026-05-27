"더 많이 안아줘야 했는데"…생후 9개월 아기, 3명에 장기기증

첫 돌을 앞둔 아기가 미처 삶을 펼쳐보지도 못한 채 생을 마감하며 생명을 나눴다.



27일 한국장기조직기증원에 따르면 이달 1일 삼성서울병원에서 생후 9개월 된 장소민 양이 뇌사 장기기증으로 간과 신장, 소장을 기증했다.

기증자 장소민 양. 한국장기조직기증원 제공

소민이는 4월 19일 몸에서 열이 나 소아과에서 약을 처방받았지만, 열은 며칠이나 이어졌다.



결국 증세가 악화해 여기저기 다른 병원을 찾아다녔고, 안타깝게도 세균성 뇌수막염 진단을 받아 뇌사 상태가 됐다.



어머니 박 모 씨는 남편의 제안으로 고심 끝에 장기 기증을 결정했다.



처음에는 기증을 반대했던 박 씨는 "세상 어딘가에 소민이의 흔적이 살아 숨 쉬고 있다고 믿고 싶다"는 남편과 가족의 뜻에 마음을 돌렸다.



소민이는 작년 7월 2.5㎏의 작은 몸으로 태어났다. 생후 9개월이 돼서도 몸무게가 7㎏대에 머물렀다.



어머니 박 씨는 예방접종부터 음식까지 정성을 들여 소민이를 돌봤고, 시간이 지나 면역력이 생기면 괜찮아질 것이라 믿었지만 첫 돌을 두 달 앞두고 참척을 겪어야 했다.

기증자 장소민 양. 한국장기조직기증원 제공

가족들에게는 올봄 소민이와 함께 떠난 벚꽃 구경이 마지막 추억이 됐고, 5월에 가기로 한 가족 여행은 지키지 못할 약속이 됐다.



박 씨는 "남편은 소민이와 비슷한 아기만 봐도 갑자기 눈물을 쏟아낸다"며 "더 많이 안아줘야 했는데, 배 속에 있을 때보다 더 짧은 시간을 살고 떠난 게 가슴이 아프다"고 단장의 고통을 표현했다.



소민이를 떠나보내던 날 박 씨는 미안함이 앞서 차마 '다음 생에 다시 내 딸로 태어나달라'는 말조차 꺼내지 못했다.



박 씨는 "누구의 딸이든 상관없으니 다음 생에는 부디 아프지 말고 건강하게만 자라줬으면 좋겠다"면서 소민이의 장기를 기증받은 이들에게도 "더는 힘들지 않고, 아프지 않게 잘 살아가길 바란다"고 전했다.

<연합>

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