박명수 전 매니저, 폐암 재발·뇌 전이 소식 "3년 만에 무너졌다"

개그맨 박명수의 전 매니저 한경호 씨가 폐암 재발과 뇌 전이 소식이 담긴 글을 올렸다.

27일 연예계에 따르면 한 씨는 이날 소셜미디어에 "폐암 수술하고 3년 만에 모든 게 무너졌다"며 "8개가 새로 발견됐고 뇌로 전이됐다"고 밝혔다.

방송인 박명수와 전 매니저 한경호 씨(왼쪽)의 모습. 유튜브 채널 할명수 캡처

이어 "이젠 더 나빠질 게 없나 보다. 어쩌라는 건지. 나한테 죽으라고 계속 하나 보다"라고 힘든 심경을 토로했다.

다만 해당 글에서 투병 당사자가 한 씨 본인인지 가족인지는 명확히 확인되지 않았다. 일부 보도에서는 한 씨가 최근 모친 간병을 위해 휴식기를 갖고 있었다고 전했다.

한 씨는 최근 박명수와의 매니지먼트 관계를 정리했다. 박명수와 한 씨는 2005년부터 약 20년간 함께해왔다.

박명수는 지난 4월 한 씨와 동행을 마무리한 뒤 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.

한 씨는 MBC 예능 프로그램 '무한도전', 유튜브 웹 예능 '할명수' 등에 박명수의 매니저로 출연하며 얼굴을 알렸다.

<뉴시스>

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