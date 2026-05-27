베츠 이어 에르난데스도 복귀…불안해진 김혜성 입지

메이저리그(MLB) LA 다저스에 부상자가 속속 복귀하면서 김혜성의 입지가 불안해졌다.

다저스 소식을 주로 다루는 '트루 블루 LA'는 27일(한국 시간) 최근 경쟁자들이 복귀하면서 김혜성의 출전 시간이 더욱 줄어들 것이라고 내다봤다.

최근 다저스는 부상으로 이탈했던 주축 선수들이 하나씩 복귀하고 있다.

지난 4월초 오른쪽 복사근 염좌로 전열에서 이탈했던 주전 유격수 무키 베츠는 재활을 마치고 지난 12일 돌아왔다.

2025시즌을 마친 후 왼쪽 팔꿈치 수술을 받았던 '유틸리티맨' 엔리케 에르난데스도 부상을 딛고 지난 26일 복귀전을 치렀다. 지난 시즌 뒤 프리에이전트(FA) 자격을 얻었던 에르난데스는 다저스와 1년, 450만 달러에 계약했다.

전날 콜로라도 로키스전에 9번 타자 3루수로 선발 출전한 에르난데스는 2타수 2안타 1타점을 작성했다.

또 다른 유틸리티 자원인 토미 에드먼도 복귀를 준비 중이다. 지난해 11월 오른 발목 수술을 받은 에드먼은 이번주부터 마이너리그에서 재활 경기를 치를 예정이다.

경쟁자들이 복귀하는 가운데 최근 김혜성은 타격감이 주춤한 모습이다. 5월 이후 20경기에 출전해 타율 0.220(59타수 13안타)에 그쳤다.

최근 데이브 로버츠 다저스 감독도 김혜성의 타격 부진에 아쉬움을 드러냈다.

로버츠 감독은 "김혜성이 스트라이크존을 벗어나는 공을 너무 많이 쫓아가는 경향이 생겼다. 적극적이어야 할 때 그러지 않아 불리한 볼카운트에 몰린다"며 "지난 한 달 동안 김혜성이 힘든 시간을 보냈다"고 지적했다.

올 시즌 트리플A에서 시즌을 시작한 김혜성은 베츠의 부상으로 지난 4월 6일 빅리그의 부름을 받았다.

베츠가 복귀했을 때 김혜성은 빅리그에 생존했고, 경쟁자 알렉스 프릴랜드가 마이너리그로 갔다.

에르난데스에 이어 에드먼도 복귀 채비를 하면서 김혜성의 빅리그 생존 여부에 다시 관심이 쏠린다.

<뉴시스>

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