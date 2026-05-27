신채호함 탑승한 이 대통령 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해 해군 잠수함사령부 신채호함에서 내부를 둘러보고 있다.

이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해구 해군잠수함사령부 육상부두에서 3,000톤급 잠수함인 신채호함을 방문해 승조원들을 격려하고 있다.

이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해 해군 잠수함사령부에서 신채호함 승조원들과 인사하고 있다.

이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해 해군 잠수함사령부에서 신채호함에 탑승하고 있다.

이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해 해군 잠수함사령부 신채호함에서 승조원들과 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해 해군 잠수함사령부에서 3,000톤급 신채호함을 방문했다.

이 대통령은 작전 상황에 대해 보고 받는 등 대비태세를 점검하고 승조원들을 격려했다. 이어 승조원 생활공간과 기관제어실 등 주요 구역을 둘러봤다.

이 대통령은 핵추진잠수함이 갖춰지는 즉시 현장에 투입될 수 있도록 인적 역량을 키울 것을 주문하며, "여러분을 믿는다. 대한민국의 바다를 지켜달라"고 당부했다.

신채호함 밖으로 이동한 이 대통령은 신채호함 승조원들과 파이팅을 외치며 기념촬영을 했다.

사진=청와대 제공

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