돌아온 '범죄도시5' 촬영 시작…마동석·김재영 붙는다

영화 '범죄도시5'가 마동석·김재영 등 출연진을 완성하고 촬영을 시작했다. 에이비오엔터테인먼트는 '범죄도시5'가 지난 24일 크랭크인 했다고 27일 밝혔다.

'범죄도시5'는 광수대 팀장으로 승진한 '마석도'가 최악의 악당 '이강태'에 맞서면서 벌어지는 이야기를 그린다. 마동석이 전작에 이어 다시 한 번 마석도를 연기하고, 김재영이 이강태를 맡는다.

이와 함께 서현우·이학주·백현진·김민호 등이 출연한다. 서현우는 광수대 1팀 형사 '고영민'을, 이학주는 이강태의 조력자 '한상구'를, 백현진이 광수대장 '김민철'을, 김민호가 '불닭'을 책임진다. 연출은 '범죄도시4'를 만든 허명행 감독이 한다.

'범죄도시' 시리즈는 3편 연속 1000만 관객에 성공하며 역대 한국 시리즈 영화 최고 흥행 기록을 썼다. '범죄도시'(2017)는 688만명, '범죄도시2'는 1269만명, '범죄도시3'는 1068만명, '범죄도시4'는 1150만명이 봤다.

<뉴시스>

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