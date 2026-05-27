프리마켓서 33만원 찍은 삼성전자…증권가 목표가 ‘55~57만원’ 줄상향

삼성전자 노사가 마련한 2026년 임금교섭 잠정합의안이 가결될 것으로 보이는 가운데 프리마켓에서 삼성전자 주가가 33만원을 찍었다. 아울러 주식시장에 상장하는 삼성전자 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자자 관심이 높은 만큼 수급 증가로 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 증권가는 잇따라 삼성전자 목표주가를 올려 잡았다. 지금까지 나온 증권가 목표주가 최고치는 57만원이다.

삼성전자 노동조합의 2026년 임금·단체협약 잠정 합의안 찬반 투표 종료를 하루 앞둔 26일 서울 서초구 삼성전자 사옥 모습.

27일 대체거래소 넥스트레이드에 따르면 삼성전자는 이날 오전 프리마켓에서 장중 33만원을 터치했다. 개장 직후 가격이 급등하면서 동적 변동성완화장치(VI)를 발동하기도 했다. 정규장에서는 전일 대비 7.2% 오른 32만500원에 상승 출발했다. 이날 9시12분 현재 삼성전자 주가는 32만1000원을 기록 중이다.

삼성전자를 둘러싼 호재는 계속 이어질 것으로 보인다. 삼성전자 노사의 올해 임금교섭 잠정합의안에 대한 찬반투표가 이날 종료되는데 시장은 가결될 가능성이 높다고 보고 있다. 아울러 국내에서 처음으로 삼성전자 하나만 담은 단일종목 레버리지 ETF가 상장하며 삼성전자에 대한 수급을 끌어올릴 것으로 보인다.

증권가도 잇따라 삼성전자 목표주가를 상향하고 있다. 앞서 한국투자증권이 지난 20일 목표주가를 57만원까지 올린데 이어 27일 미래에셋증권이 삼성전자 목표주가를 55만원까지 올려 잡았다. 미래에셋증권은 “하반기로 갈수록 내년 밸류에이션을 고려한 새로운 눈높이가 형성될 가능성이 높다”며 “연말로 가면 3년차 주주환원에대한 기대감도 높아질 것”이라고 전망했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지