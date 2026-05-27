오늘 오후까지 비 조금…'소강상태' 보이는 곳 많아

27일 전국이 흐린 가운데 오후까지 비가 오겠다. 경기북부내륙과 강원북부는 저녁까지 비가 내리는 곳이 있겠다.



다만 비가 소강상태일 때가 많겠고, 강수량도 5㎜ 안팎(영남은 5∼10㎜)으로 적겠다.

비가 내리는 26일 오후 경남 창원시 마산합포구 일대에서 우산을 쓴 시민들이 이동하고 있다.

중국 산둥반도와 서해남부해상 사이에 자리한 저기압에서 고온다습한 남풍이 불어 들면서 이날 비가 내리겠다. 따뜻하고 습한 공기는 가볍기 때문에 위로 상승하면서 비구름대를 만든다.



경기북부내륙과 강원북부는 오후부터 산둥반도 쪽에서 다가오는 저기압에 영향받아 다른 지역보다 더 길게 비가 내릴 전망이다.



전날 예상보다 비가 적게 내렸다.



지난 25일부터 누적 강수량을 보면 한라산에 최고 350㎜가 넘는 비가 내리는 등 제주와 전남 남해안, 경남에는 비가 제법 내렸지만, 나머지 지역은 10㎜ 안팎에 그쳤다.



많은 비를 뿌릴 것으로 예상된 저기압이 우리나라에 자리한 기존 고기압이 늦게 동쪽으로 물러난 영향으로 전망보다 늦게, 더 남쪽으로 이동하면서 비가 적게 왔다.



기온은 예년 수준을 유지, 다소 후텁지근한 상태가 이어지겠다.



27일 오전 8시 주요 도시 기온은 서울 21.1도, 인천 21.6도, 대전 20.0도, 광주 20.9도, 대구 19.9도, 울산 19.2도, 부산 20.1도다.



낮 최고기온은 19∼28도일 것으로 예상된다.

<연합>

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