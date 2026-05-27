한영, 박군과 이혼설·별거설 해명…"모두 다 가짜뉴스"

가수 박군·한영 부부가 이혼설과 별거설을 일축했다.

26일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 박군·한영 부부가 출연했다.

이날 한영은 제작진과 인터뷰에서 "하고 싶은 말이 있지만 또 가짜뉴스가 나올 수도 있으니 안 하겠다. 여기서 뭐라고 하면 내일 가짜뉴스가 하나 더 나온다"고 말했다.

그는 "하루는 지인들이 '괜찮지?' '잘 살고 있는 거지?' 걱정스럽게 묻더라. 알고 보니 가짜뉴스 때문이었다"며 "우리가 대응을 너무 안 했나. 서로의 계정에 부부 사진을 너무 안 올렸나. 별 생각이 다 들었지만, 그렇다고 대응을 하고 싶진 않았다"고 토로했다.

이어 "남편이 지방 스케줄이 많다. 지방에서 지방으로 가는데 하루 휴식이 있다고 서울에 오라고 할 수 없는 거 아닌가"라며 "그걸 보고 '집에 안 오고 싶어서 그런다'를 오해를 하더라"며 황당해했다.

한영은 또 "별거를 한다. 이혼을 한다. 다 거짓이고 오해"라며 " 우리는 이혼의 '이'자도 꺼낸 적이 없다"고 일축했다.

박군 역시 "시골에서 어르신들과 촬영을 하다 보면 전국의 부모님들이 너무 걱정을 많이 하신다"며 가짜뉴스로 인한 고충을 전했다.

<뉴시스>

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