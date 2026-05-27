한그루의 동안 비결? …'이거' 받더니 "바로 얼굴 리프팅"

배우 한그루가 시술이나 수술 대신 건강하게 외모를 관리할 수 있는 자신만의 특별한 뷰티 비결을 공개해 누리꾼들의 이목을 모았다.

26일 한그루는 자신의 유튜브 채널 '그루니까말이야'에 게재된 영상을 통해 평소 애용하는 이혈 테라피 숍을 직접 방문했다. 동료 배우 경수진의 추천으로 관리를 접하게 됐다는 한그루는 "얼굴이 실시간으로 변하는 게 보이고, 반만 올라가 있는 모습에 너무 충격을 받아 그날부터 완전 맛을 들이게 됐다"며 테라피를 시작하게 된 계기를 밝혔다.

이날 영상에서 한그루는 목과 어깨의 뭉침을 푸는 스트레칭을 마친 뒤 본격적인 이혈 테라피에 들어갔다. 자극이 가해질 때마다 밀려오는 통증에 한그루는 눈물을 글썽이면서도, 실시간으로 리프팅 되는 턱선과 코볼 라인을 보며 감탄을 금치 못했다. 과거 또 다른 동료 배우인 한채아와 함께 방문했던 일화도 소개하며 "그 언니는 주름이 없어지더라"고 전해 즉각적인 효과를 강조하기도 했다.

관리 직후 확연하게 정리된 얼굴선 전후 비교 사진을 확인한 한그루는 만족감을 드러내며 소신 있는 뷰티 철학을 전했다. 한그루는 "중요한 일정을 앞두고 함부로 수술하거나 시술하면 안 된다"며 "요즘 잘못됐다가 후회하는 사람을 너무 많이 봤고 나 역시 그런 후회를 했었기에, 이제는 우리가 건강하게 예뻐지는 법을 찾아야 한다"고 조언했다.

<뉴시스>

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