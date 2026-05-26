후보 정보 왜곡한 SNS 글에 이준석 분노…“선관위에 고발”

개혁신당 이준석 대표가 자당 후보에 대한 허위사실을 유포한 이들을 대상으로 선처 없는 법적 대응을 26일 예고했다.

개혁신당 이준석 대표가 26일 오전 인천 연수구 인천지하철 1호선 동춘역 인근에서 정승연 연수갑 국회의원 보궐선거 후보의 지원유세에서 시민들에게 지지를 호소하고 있다. 뉴시스

이 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 개혁신당 김주연 후보의 선거 벽보를 인공지능(AI) 프로그램으로 조작해 한자로 바꾸고, 후보자가 직접 이를 배포한 것처럼 허위사실을 퍼뜨린 이들을 선거관리위원회에 고발했다고 밝혔다. 김 후보는 서울 광진구의원에 출마했다.

이 대표는 SNS 플랫폼인 ‘스레드’에 올라온 게시물 공유로 고발 배경을 설명했다. 그가 공유한 이미지 속 김 후보의 벽보는 당명과 이름, 학력, 주요 정치 약력까지 모두 한자로 적혔다. 이미지가 올라온 스레드 계정에는 ‘중국 아니냐’는 뉘앙스의 글도 적혀 있다.

이 같은 이미지가 온라인에 확산하자 누리꾼들 사이에서는 개혁신당 등을 겨냥한 비난과 함께, 해당 이미지가 짜깁기된 가짜라는 지적이 뒤섞이며 논란이 일었다.

중앙선거관리위원회 홈페이지에 등록된 후보 정보에 따르면, 김 후보는 동국대학교에서 국사학과 중어중문학을 복수 전공했으며 2021년에는 대만 국립중산대학교 교육대학원에서 교육학 석사 학위를 취득했다.

온라인 커뮤니티 등에서는 아시아권 누리꾼들이 김 후보의 이력에 호기심을 느껴 정보를 한자로 번역한 것 같다는 반응도 일부 나온다. 한 누리꾼은 김 후보는 한국인이 맞으며, 대만에서 한국 문화를 알리는 데 앞장서 온 인물이라는 취지로 강조했다.

이 대표는 “SNS상에서 단순 공유 버튼 누른 유포자까지 선처 없이 전원 사법처리 하겠다”고 말했다. 그는 인공지능 기술 활용 제작물의 기술적 조치 등을 위반하면 징역형이나 벌금형에 처한다는 내용의 공직선거법 조항도 첨부했다.

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