5·18 단체, 고개 숙인 정용진에 "그런 사과 필요 없어"

광주시와 5·18 단체 등 지역 시민사회가 스타벅스 '탱크데이' 프로모션과 관련한 정용진 신세계그룹 회장의 대국민 사과에 대해 "진정성이 없다"며 정 회장 사퇴를 촉구했다.



5·18기념재단과 공법 3단체(부상자회·공로자회·유족회)는 26일 광주 동구 5·18민주광장에서 기자회견을 열고 "정용진의 사과에 강한 유감을 표한다"며 "형식적 사과는 상처받은 시민과 오월 영령들에 대한 또 다른 모욕이자 기만"이라고 밝혔다.

26일 광주 동구 5·18민주광장에서 5·18기념재단과 공법3단체(부상자회·공로자회·유족회) 회원들이 기자회견을 열어 5·18 폄훼 표현으로 물의를 일으킨 스타벅스 코리아와 정용진 신세계그룹 회장을 규탄하고 있다. 연합뉴스

단체는 정 회장에게 진정성 있는 반성과 책임 있는 조치, 재발 방지 대책 마련, 경영 책임에 대한 결단 등을 요구했다.



신극정 5·18민주화운동부상자회장은 정 회장의 대국민사과 직후 이날 연합뉴스와의 통화에서 "진정성이 없는 사과다. 그런 사과는 할 필요가 없다"며 "사회적 책임과 역사에 대한 최소한의 존중이 보이지 않는다"고 비난했다.



윤남식 5·18민주화운동공로자회장도 "형식적인 사과에 그쳤고 책임 회피로 비쳤다"고 말했고, 양재혁 5·18민주유공자유족회장 역시 "검수와 승인 과정이 있었을 텐데 이를 단순 실수로 돌리는 것은 납득할 수 없다"고 지적했다.



박강배 5·18기념재단 상임이사는 "기업은 상품만 파는 곳이 아니라 사회적 가치와 역사 인식을 함께 고민해야 한다"며 "5·18과 민주주의 희생자들의 아픔을 마케팅 소재로 활용하려 한 발상 자체가 문제"라고 규탄했다.



정 회장의 사과를 둘러싼 반발은 피해 당사자와 지역사회, 정치권에서도 이어졌다.



정 회장을 모욕 등 혐의로 고소한 5·18 민주화운동 유공자 및 유족 27인도 "성난 여론을 잠재우기 위한 전형적인 '대국민 쇼'"라며 "피해 당사자들 앞에 직접 나와 진심으로 용서를 구해야 한다"고 밝혔다.



강기정 광주시장도 이날 기자간담회에서 "사과도 진상규명도 책임도 모두 빠진 3무(無) 기자회견"이라고 평가했다.



더불어민주당 광주시당도 성명을 내 "반역사적인 '탱크데이' 마케팅 논란에 대한 사과가 나왔지만 내부 조사 결과는 반쪽짜리 해명이며 경영진 책임 회피"라고 강하게 질타했다.

26일 광주 동구 5·18민주광장에서 5·18기념재단과 공법3단체(부상자회·공로자회·유족회) 회원들이 기자회견을 열어 5·18 폄훼 표현으로 물의를 일으킨 스타벅스 코리아와 정용진 신세계그룹 회장을 규탄하고 있다. 연합뉴스

기업의 사회적 책임과 정 회장의 사퇴를 요구하는 시민단체의 목소리도 나왔다.



광주시민단체협의회는 이날 성명을 내고 "진심 어린 반성도, 재발방지 대책도 없는 면피용"이라며 "정용진은 경영 일선에서 물러나라"고 촉구했다.



광주YMCA도 "몇 마디 유감 표명으로 끝날 문제가 아니다"며 "진정한 사과는 책임 있는 행동과 변화로 증명해야한다"고 주장했고, 광주전남추모연대도 성명을 내고 "정 회장이 퇴진하고 역사적 과오를 바로잡을때까지 멈추지 않고 투쟁하겠다"고 경고했다.



앞서 정 회장은 이날 서울 강남구 조선팰리스에서 기자회견을 열고 "5·18 민주화운동 유가족, 박종철 열사 유가족 여러분, 광주시민 여러분 그리고 국민 여러분께 신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분들의 용서를 구한다"고 사과했다.



정 회장은 논란 직후인 지난 19일 대국민 사과문을 발표했으나 비난이 사그라지지 않자 이날 직접 나와 재차 대국민 사과를 했다.

<연합>

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