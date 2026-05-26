“모두 제 책임”… 세 번 고개 숙인 정용진

정용진 신세계그룹 회장이 5·18 민주화운동 기념일에 진행된 스타벅스코리아의 ‘탱크 데이’ 이벤트 논란과 관련해 직접 사과했다. 해당 논란이 정치권에서 이념 정쟁 양상으로 번지고, 온라인상에서 각종 의혹이 확산하자 그룹에 미칠 악영향을 조기에 차단하기 위해 공개 사과에 나선 것으로 풀이된다.

“진심으로 사죄” 정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 기자회견에서 스타벅스코리아의 ‘탱크 데이’ 논란과 관련해 “진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분의 용서를 구한다”며 고개를 숙여 사과하고 있다. 이재문 기자

정 회장은 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 기자회견을 열고 “이번 일로 깊은 상처와 실망을 느끼신 5·18 민주화운동 유가족, 박종철 열사 유가족, 광주 시민, 국민께 진심으로 머리 숙여 사죄드리며 용서를 구한다”고 말했다. 정 회장은 세 차례 고개 숙여 사과하며 “국민 여러분 마음에 상처를 드린 책임이 결코 가볍지 않다. 어떤 변명도 하지 않겠다”며 “이번 일에 대한 모든 책임은 제게 있다. 제 잘못”이라고 강조했다. 2024년 3월 그룹 회장 취임 이후 정 회장이 공개 사과한 것은 처음이다.



스타벅스는 지난 18일 탱크 데이 이벤트를 진행하며 ‘책상에 탁! 탱크 데이’라는 문구를 사용했다. 이 표현이 5·18 당시 광주에 투입된 계엄군 전차(탱크)를 연상시키고, 1987년 박종철 고문치사 사건을 폄훼했다는 비판이 제기되며 논란이 확산했다. 정 회장은 논란 당일 손정현 전 스타벅스코리아 대표를 해임하고, 이튿날 그룹 차원의 대국민 사과문을 발표했으나 비판 여론이 사그라지지 않자 8일 만에 직접 사과에 나섰다.



굳은 표정으로 사과문을 읽던 정 회장은 스타벅스코리아 현장 직원들에 대해서도 입을 열었다. 그는 “스타벅스코리아 파트너들과 현장 직원들은 고객을 위해 이른 아침부터 늦은 밤까지 자신의 자리에서 최선을 다하고 있는 성실한 직장인일 뿐”이라며 “책임은 조직과 저를 포함한 경영진에게 있다. 이분들을 조금 더 따뜻한 시선으로 바라봐주시기를 부탁드린다”고 말했다. 그러면서 “내부 시스템과 리스크 관리체계를 다시 점검하고, 사회적 책임에 대한 기준도 높이겠다”고 덧붙였다.



신세계그룹은 이날 자체 진행한 진상조사 결과도 발표했다. 이벤트 기획 직원과 임원진을 대상으로 지난 19일부터 일주일간 휴대전화 포렌식 등을 포함한 내부 조사를 벌인 결과 고의성을 갖고 해당 이벤트를 기획했다는 명확한 근거는 확인하지 못했다고 밝혔다. 다만 사안의 엄중함을 고려해 이벤트에 관여한 직원 전원을 직무 배제하고, 대표와 담당 임원은 해임 조처했다. 경찰 수사에서 고의성이 입증될 경우 즉시 징계 조치하고 민·형사상 책임을 물을 방침이다.

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