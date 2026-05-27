포티투닷, 엔비디아 출신 전문가 영입

현대자동차그룹의 글로벌 소프트웨어센터인 포티투닷(42dot)이 엔비디아 출신 자율주행 전문가를 영입했다. 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환과 자율주행 기술 내재화에 속도를 내려는 움직임으로 풀이된다.

포티투닷(42dot). 뉴시스

26일 업계에 따르면 포티투닷은 최근 컴퓨터 비전 전문가인 이희석 신임 상무를 시각·언어·행동(VLA) 모델 연구 분야의 그룹 리더로 선임했다. 올해 1월 박민우 포티투닷 대표 겸 현대차·기아 첨단차플랫폼(AVP) 본부장 사장이 선임된 이후 영입한 첫 외부 출신 임원이다. 이 상무는 퀄컴과 엔비디아, 우아한형제들에서 핵심 프로젝트를 수행한 자율주행·컴퓨터 비전 전문가다. 2013년부터 8년간 퀄컴에서 자율주행 전용 플랫폼 개발에 참여했고, 2021년부터는 엔비디아에서 카메라·레이더 기반 장애물 인지 기술을 담당했다.



이 상무는 앞으로 차세대 VLA 모델의 선행 개발을 주도하며 현대차그룹 자율주행 기술 ‘아트리아 AI’ 고도화에 힘을 보탤 전망이다. VLA 모델은 자율주행차 등 피지컬 AI가 사람처럼 시각 정보와 언어를 이해한 뒤 실제 행동까지 수행하도록 돕는 기술로, 입력부터 주행 제어까지 AI가 통합 수행하는 E2E(엔드 투 엔드) 방식보다 돌발 상황에 대한 맥락 이해와 대응 능력이 뛰어나다는 평가가 나온다.



이승조 현대차 재경본부장은 올해 1분기 실적 콘퍼런스콜에서 “현대차그룹의 하드웨어 역량과 포티투닷의 소프트웨어 개발 역량을 바탕으로 SDV 플랫폼 뼈대를 만든다는 방향성에는 변함이 없다”며 “자체 자율주행 모델 내재화에 속도를 내겠다”고 말했다.

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