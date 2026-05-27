[경제 단신] HDC랩스 부동산114 신규 플랫폼 공개 외

HDC랩스 부동산114 신규 플랫폼 공개

HDC랩스의 부동산114가 전문가 평가와 이용자 참여 기능을 강화한 신규 플랫폼(사진)을 출시했다. 단순 시세 정보 제공에서 벗어나 실수요자와 투자자가 직접 참여하고 전문가 분석까지 확인할 수 있도록 한 것이 특징이다. 지리정보시스템(GIS)과 위치 기반 기술을 접목했고, 전문가단지평가·리딩아파트·부동산위키·Buy&Sell 리포트·분양관 서비스 등을 도입했다. 특히 10년 이상 경력의 부동산 전문가들이 전국 1000여개 아파트 단지를 평가하는 ‘전문가단지평가’ 서비스의 경우 연말까지 1만여개 단지로 확대할 계획이다.



삼성, 페라리 신차에 OLED 4종 단독 공급

삼성디스플레이가 페라리의 전기 스포츠카 신차 ‘페라리 루체’에 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 4종을 단독 공급한다고 26일 밝혔다. 공급 제품은 12.9형·12형·10.1형·6.3형 OLED 패널이다. 운전석 클러스터와 공조·미디어 제어 패널, 뒷좌석 제어 패널 등에 적용된다. 드라이버 비너클(사진)에는 12.9형과 12형 OLED를 겹쳐 배치한 멀티레이어 구조를 적용했다. 삼성디스플레이는 약 100㎜ 크기의 대형 홀을 구현하는 ‘빅 홀(Big Hole)’ 가공 기술과 박막봉지(TFE) 기술 등을 적용해 화질 안정성과 신뢰성을 확보했다고 설명했다.



LG, 취업 청년 1000명 실전형 프로 운영



LG그룹이 청년 직무 교육 프로그램 ‘렛츠 그로우 위드 LG(Let’s Grow with LG)’를 신설해 청년 1000명을 대상으로 인공지능(AI)·제조 분야 실무 인재 육성 프로그램을 운영한다고 26일 밝혔다. LG전자·LG화학·LG디스플레이가 참여해 AI·스마트팩토리·디지털마케팅·디스플레이 제조 기술 등 분야별 실무 교육과 프로젝트를 진행한다. 전체 교육 인원 중 절반은 대전과 대구, 부산, 전남 여수 등 비수도권에서 운영한다. 직무 교육 외에도 현직자 멘토링과 자기소개서 컨설팅, 모의면접 등 취업 연계 프로그램도 함께 제공할 계획이다.

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