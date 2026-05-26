부동산114, 데이터 강화한 신규 플랫폼 출시

HDC랩스의 부동산 전문 포털 부동산114가 그동안 축적한 빅데이터에 지리정보시스템(GIS)과 위치 기반 기술을 접목한 신규 플랫폼을 선보인다고 26일 밝혔다.

새롭게 도입된 주요 기능은 △전문가 단지 평가 △리딩 아파트 △전문가 칼럼 △영상 콘텐츠 △부동산 위키 △카드뉴스 △Buy&Sell(바이 앤드 셀) 리포트 △분양관 서비스 등이다.

부동산114가 신규 플랫폼을 출시했다. 부동산114 제공

전문가 단지 평가는 최소 경력 10년 이상인 부동산 전문가 그룹이 개별 아파트 단지를 직접 평가해 의견을 제공하는 서비스다. 연말까지 전국 1만 여개 단지로 범위를 확대할 계획이다.

전문가 검증 기반으로 운영되는 부동산 위키는 불확실하거나 단편적인 정보를 정확한 데이터와 이미지 중심으로 제공해 신뢰도를 높인다. 다년간 상담 데이터를 분석하고 정리한 리포트 서비스도 제공한다.

이 밖에 주요 인기 단지의 잔여세대와 무순위 청약 정보까지 손쉽게 확인하는 서비스 등도 도입한다.

HDC랩스 솔루션 사업본부를 총괄하는 김규헌 본부장은 “26년 이상 축적해온 부동산114의 빅데이터 운영 노하우와 전문성을 기반으로 수요자 참여형 서비스를 대폭 강화했다”고 말했다.

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