‘청소부가 윤석열 수발’ 특혜 의혹에… 법무부 “사실 아냐”

법무부가 서울구치소에 수감된 윤석열 전 대통령과 이상민 전 행정안전부 장관이 특혜를 누리고 있다는 유튜브 채널의 주장에 대해 26일 사실이 아니라고 반박했다.

법무부는 이날 보도자료를 통해 “<봉지욱의 오프더레코드> 등 유튜브 채널에서 윤 전 대통령 및 이 전 장관이 특혜를 누리고 있다고 방송된 바 있으나, 이는 전혀 사실이 아님을 알려드린다”고 밝혔다.

윤석열 전 대통령. 서울중앙지법 제공

앞서 해당 유튜브 채널에선 윤 전 대통령이 거실 3개 문을 열어 놓은 채 마음껏 사용하고 있고, 수용동 청소부 2명이 윤 전 대통령을 전담 수발하고 있다는 의혹 등을 제기했다. 또 이 전 장관이 외부에 장시간 체류하는 특혜를 받았고, 간부급 교도관이 이 전 장관에 개인적으로 외부 음식물을 제공했다고도 주장했다.

법무부는 이에 “윤 전 대통령은 현재 일반 수용거실과 동일한 독거실 1개만을 사용하고 있다”며 “다만 다른 사람과의 불필요한 접촉 등을 최소화하기 위해 차단막을 설치하고, 인접한 거실을 수용자가 없는 공실로 운영하고 있다”고 밝혔다. 또 윤 전 대통령을 전담하는 수용동청소부는 존재하지 않고, 해당 수용동의 청소부는 업무상 필요시에만 출입하고 있다고도 했다.

이 전 장관에 대해선 “일반 수용자와 동일하게 접견·운동을 실시 중”이라며 “거실 밖으로 나오는 별도의 특혜를 받았다는 것은 사실무근”이라고 선을 그었다. 아울러 간부급 교도관이 외부 음식물을 반입해 이 전 장관에게 제공하였다는 것은 전혀 확인되지 않은 내용이라며 일축했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지