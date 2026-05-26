충북도지사 선거 전면전…검찰에 고발 vs 국회 기자회견 [6·3의 선택]

6·3 지방선거를 앞둔 충북도지사 선거전이 검찰 고발과 국회 기자회견 등 막판 전면전으로 치닫고 있다.

신용한 더불어민주당 충북도지사 후보 선거대책위원회가 26일 청주지검에 김영환 국민의힘 충북도지사 후보 고발장을 제출했다. 신용한 후보 선거사무실 제공

신용한 더불어민주당 충북도지사 후보 선거대책위원회는 김영환 국민의힘 충북도지사 후보를 공직선거법상 낙선 목적의 허위사실공표 및 후보자비방죄, 허위사실 적시 및 명예훼손 등으로 청주지검에 고발장을 제출했다고 26일 밝혔다. 신 후보 선대위는 고발장을 통해 “김 후보가 지난 22일 KBS 청주방송총국이 주관한 충북도지사 후보자 토론회에서 제기한 이른바 ‘대포폰’ 및 ‘JTBC 보도 차단’ 주장은 객관적 사실에 반하는 명백한 허위사실”이라고 지적했다. 이어 “김 후보의 일방적 주장과는 달리 JTBC 해당 기자를 알지도 못하고 취재 요청을 받은 일도 없을 뿐만 아니라… 청와대나 국무총리실 관계자와 통화하거나 외압을 행사해 보도를 막은 사실은 전혀 없다”고 강조했다. 여기에 “신용한 후보가 청주시 산남동 소재 휴대전화 판매점에서 대포폰 10여 개를 개설했다는 주장 역시 전혀 근거가 없는 일방적 의혹 제기에 불과하다”며 “이는 단순한 정치 공세 수준을 넘어 상대 후보를 낙선시키기 위한 악의적 허위사실 유포”라고 강력히 비판했다.

김영환 국민의힘 충북도지사 후보 선대위 김소연 법률지원단장이 26일 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 김영환 후보 선거사무실 제공

김영환 국민의힘 충북도지사 후보 측도 같은 날 신용한 더불어민주당 후보의 차명 휴대전화 활용 여부 등 각종 불법 선거운동 및 정치자금 관련 의혹을 제기하며 공적 검증을 요구하며 맞불을 놓았다. 김 후보 선거대책위원회 법률지원단장을 맡은 김소연 변호사는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “이번 사안은 단순한 네거티브 공세가 아니라 내부 제보자 진술과 통신사 증빙자료, 언론보도 등을 토대로 제기된 공적 검증 요구”라며 도민 앞의 명확한 해명을 촉구했다. 김 단장은 기자회견에서 알뜰폰 집단 개통 및 문자 발송 의혹, 특정 장소에서의 조직적 문자 발송 운영 의혹, 차명 휴대전화 활용 여부, 수행비서 인건비 대납 의혹, 조직적 문자 발송 및 비용처리 의혹 등 ‘5대 공개질문’을 제시했다. 김 단장은 “캠프 수행 인력의 급여가 공식 선거 회계가 아닌 외부 경로를 통해 지급됐다는 내부 진술이 제기됐다”며 “선거 과정에서 제기된 의혹에 대해 후보자가 명확하게 설명하는 것은 유권자에 대한 최소한의 책임인 만큼 성실히 임해야 한다”고 강조했다.

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