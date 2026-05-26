李대통령, 국무회의서 '집값 대책' 질문…"정책 신뢰 중요"

이재명 대통령이 26일 청와대에서 주재한 국무회의에서 국무위원들과 참모들에게 주택시장 안정화 대책에 대해 질문했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면브리핑에서 전했다.



이 대통령은 "최근 집값이 다시 오른다는데, 이에 대한 대책을 세우고 있나"라고 물은 뒤 "정부 정책에 대한 국민의 신뢰가 중요하다"며 꼼꼼히 정책을 살펴달라는 당부를 했다고 강 수석대변인은 설명했다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 또 활성화된 주식시장이 더욱 견고해지기 위해서는 주식 투자자들에 대한 배당이 있어야 한다며 이를 위한 방안을 마련해달라고 지시했다.



이어 "생산적 금융으로 전환하는 일은 잠재성장률 개선에도 도움이 된다"면서 "통계도 중요하지만, 국민들이 체감할 수 있는 성과를 내달라"고 요청했다.



그러면서 "혁신이 가능해지려면 우리 사회의 모든 분야가 공정하고, 투명하고, 객관적이어야 한다"며 "나라를 반짝반짝 빛내고 새롭게 하기 위해 국무위원들이 더 힘을 내달라"고 격려했다.

<연합>

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