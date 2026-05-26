김세정 "아이오아이 활동 이후 아이돌계에 '이 조항' 생겼다"

그룹 아이오아이(I.O.I)가 오디션 프로그램 출신 그룹들에게 '이중 활동 금지' 조항이 생기게 된 이유를 밝혔다.

아이오아이 김세정·전소미·청하·정채연·유연정은 25일 성시경의 유튜브 채널에 출연해 데뷔 10주년 비하인드 이야기를 공개했다.

그룹 아이오아이. 성시경 유튜브 캡처

영상에서 김세정은 데뷔 후 지상파 음악 방송 출연에 제약을 받았던 아쉬움을 토로하며 "저희 때문에 소속사에 새로운 조항이 만들어졌다"고 말했다.

이어 "(저희 이후로 오디션) 프로그램 출신 그룹의 필수 조항 중에 이중 활동 금지 조항이 생겼다"고 밝혔다.

아울러 "(소속사 측에서) 저희가 잘 되니까 멤버들을 빼돌려 다른 그룹 활동까지 시켰다"고 했다.

김세정은 "(다른) 활동이 제대로 진행이 안 되는데 (그 와중에) 아이오아이 활동도 같이 하니까 바쁘고, 애들은 점점 지쳐갔다"고 말했다.

또 "이 과정을 겪으며 소속사에서 '이렇게 하면 컨트롤이 진짜 안 되는구나'를 알고 그 다음 시즌부터 조항이 추가됐다"고 밝혔다.

멤버들은 "그게(이중 활동 금지 조항) 맞다"고 했다.

<뉴시스>

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