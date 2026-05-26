이란 월드컵 대표팀, 멕시코서 숙박하며 미국서 시합 뛴다

오는 6월11일 개막하는 북중미 월드컵을 앞두고 이란 축구 국가대표팀이 멕시코에 훈련 캠프를 차리기로 했다. 이번 월드컵은 미국·캐나다·멕시코 3국이 공동으로 개최한다. 정작 이란은 조별 리그 3경기를 모두 미국에서 치를 예정이다.

25일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 이날 월드컵 기간 이란 대표팀이 멕시코 내에 베이스 캠프를 운영하는 것을 허용하기로 했다고 밝혔다. 총 48개국이 12개 조로 나뉘어 조별 리그를 치를 예정인 가운데 이란은 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 더불어 G조에 속해 있다. 이란의 조별 리그 3경기는 미국 로스앤젤레스(LA)와 시애틀에서 열릴 예정이다.

지난 2025년 3월 북중미 월드컵 본선 진출을 확정지은 이란 축구 대표팀 선수들이 국기를 흔들며 기뻐하고 있다. 피파 홈페이지 캡처

이란 입장에선 LA, 시애틀 등과 가까운 미국 서부에 베이스 캠프를 차리는 것이 타당해 보인다. 하지만 이란과 전쟁 중인 미국의 도널드 트럼프 대통령이 이를 꺼린 것으로 전해졌다. 이란 선수단에는 강한 반미(反美) 성향 때문에 미국이 혐오하는 이슬람혁명수비대(IRGC)에서 군 복무를 한 이들도 포함돼 있다.

이날 셰인바움 대통령은 “미국은 이란 대표팀의 자국 내 숙박을 원하지 않았다”며 “국제축구연맹(FIFA·피파)의 요청에 따라 멕시코가 이를 받아들였다”고 말했다. 그는 “그들(피파)이 우리에게 ‘멕시코에서 머물 수 있느냐’고 물었을 때 우리는 ‘물론이다. 문제없다’고 답했다”고 그간의 논의 내용을 자세히 설명했다.

다만 트럼프 대통령이 직접 셰인바움 대통령에게 ‘이란 선수단을 수용해달라’는 부탁을 전달했는지는 확인되지 않았다.

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 25일(현지시간) 언론을 상대로 정례 브리핑을 하고 있다. 그는 이날 “북중미 월드컵 기간 이란 대표팀이 멕시코 내에 베이스 캠프를 운영하는 것을 허용하기로 했다”고 밝혔다. AFP연합뉴스

이란 대표팀의 베이스 캠프는 멕시코 북동부 티후아나에 꾸려질 전망이다. 티후아나는 멕시코·미국 국경 근처에 있으며 캘리포니아주(州) 샌디에이고와 무척 가깝다. 이란 대표팀은 티후아나에 머물며 시합이 있을 때에만 LA, 시애틀 등으로 이동하는 형태로 조별 리그를 치르게 된다.

지난 2025년 3월 진작 월드컵 본선행을 확정지은 이란은 그동안 온갖 우여곡절을 겪었다. 특히 올해 2월 미국이 “이란의 핵무기 보유 시도를 차단해야 한다”며 ‘장대한 분노’(Epic Fury) 군사 작전에 나선 뒤 극심한 파괴에 시달렸다. 석유 수출 길이 막혀 경제는 파탄 직전에 이르렀고 각종 인프라 시설은 폐허나 다름없게 되었다. 이란축구협회가 한때 “미국과 전쟁 중인데 그 미국에서 열리는 월드컵에 출전하는 것이 말이 되느냐”며 불참 쪽으로 기울었던 이유다.

이에 트럼프의 핵심 측근으로 알려진 파올로 잠폴리 미국 글로벌 협력 특사는 백악관과 피파에 “이란 대신 이탈리아를 월드컵 본선에 출전시키자”고 제안했다. 이탈리아는 유럽 지역 예선에서 탈락해 월드컵 본선 진출이 좌절된 바 있다. 하지만 당사국인 이탈리아 스스로 고사한 데다 피파도 “전례가 없는 일”이라며 반대했다. 결국 이란이 피파의 설득을 받아들여 월드컵 출전을 확정하며 논란은 매듭이 지어졌다.

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