정인화 광양시장 후보 측 ‘식사비 대납 의혹’… “악의적 선거공작” 강력 반발 [6∙3의 선택]

더불어민주당 정인화 광양시장 후보 선거대책위원회가 이른바 ‘식사비 대납 금권선거 의혹’을 보도한 언론사들을 상대로 법적 대응에 나서며 강도 높은 반격에 돌입했다.

26일 법조계와 정인화 후보 선대위에 따르면 정 후보 측은 명백한 허위사실을 악의적으로 유포해 시민들의 판단을 왜곡하려 했다며 관련 기사를 작성한 언론사들과 기자들을 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손 및 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 광양경찰서에 고발장을 접수했다.

더불어민주당 정인화 전남 광양시장 후보. 정 후보 측 제공

문제가 된 보도에는 “정인화 후보 측근이 이·통장 식사비 116만 4000원을 대납하기로 사전에 계획했고, 선관위가 이를 금권선거로 보고 경찰 수사를 의뢰했다”는 취지의 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 해당 언론사들은 이를 근거로 사실상 ‘당선무효 가능성’까지 거론하며 의혹을 키웠다.

이에 대해 정 후보 선대위 측은 정면으로 반박하고 나섰다. 선대위는 “정 후보는 당시 현직 시장으로서 요청을 받고 잠시 들러 10분 내외로 인사를 나눴을 뿐, 식사를 하거나 음식을 제공받은 사실이 전혀 없다”면서 “식사비 대납 과정에도 관여하거나 인지한 사실이 일절 없다”고 해명했다.

특히 정 후보 측은 의혹이 제기된 당일 오후 다른 장소에서 별도로 식사를 한 카드 결제 내역까지 증거자료로 경찰에 제출하며 청렴성을 강조했다.

선대위는 이번 보도를 단순한 오보가 아닌, 선거 결과에 영향을 미치기 위한 ‘의도적 정치공작’으로 규정했다. 선대위 관계자는 “선거 막판에 ‘금권선거’, ‘당선무효’ 같은 자극적인 표현을 반복적으로 사용해 후보를 흠집내려 했다”며 “피고발인들은 정 후보 측에 단 한 차례의 사실 확인이나 문의도 하지 않은 채 일방적인 의혹을 기사화했다”고 비판의 목소리를 높였다. 다른 지역 언론의 보도를 독자적인 취재나 검증 없이 그대로 베껴 쓴 인용 언론사들에 대해서도 날을 세웠다.

정 후보 측의 언론사 고소·고발은 이번이 처음이 아니다. 선대위 측은 “불과 며칠 전에도 정 후보 가족의 부동산 문제를 두고 ‘지분 쪼개기’ 의혹을 제기하며 허위 보도를 해 이미 별도의 법적 절차가 진행 중”이라며 “선거를 앞두고 반복적이고 조직적으로 허위사실을 유포한 정황이 매우 심각하다”고 주장했다.

정 후보 측 선대위 관계자는 “광양시민의 올바른 판단을 흐리기 위한 허위·왜곡 선거공작에 대해서는 끝까지 법적 책임을 묻겠다”며 “정치적 목적의 악의적 네거티브 선거를 결코 좌시하지 않겠다”고 엄중 경고했다.

경찰은 접수된 고발장과 증거자료를 토대로 조만간 피고발인 유포 경위 등에 대한 본격적인 수사에 착수할 방침이다.

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