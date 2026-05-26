김진열 군위군수 후보 “TK신공항, 여야 당론·문서화된 합의 촉구” [6∙3의 선택]

김진열 대구 군위군수 후보가 대구∙경북(TK)통합신공항의 신속한 추진을 위해 여야 정당과 대구시장 후보들에게 구체적인 실행 대책과 문서화된 합의를 촉구하고 나섰다.

김 후보는 26일 기자회견을 열고 “TK신공항은 여야 대구시장 후보들이 모두 핵심공약으로 발표할 만큼 대구∙경북의 미래가 걸린 중대한 사업”이라며 “정작 후보들의 입으로만 추진을 말할 뿐, 각 정당이 이를 당론으로 확정하거나 군공항 재원 확보를 위한 구체적 실행 방안을 제시한 것은 없다”며 이같이 밝혔다.

26일 김진열 대구 군위군수 후보가 기자회견을 열고 TK신공항 조기 착공 위한 여야 당론 확정 등을 촉구하고 있다. 김진열 후보 선거캠프

그는 특히 TK신공항 건설의 가장 큰 걸림돌로 재원 마련 문제를 꼽았다. 김 후보는 “TK신공항 추진의 핵심은 군공항 이전 재원 확보”라며 “재원이 확보되지 않으면 토지보상도, 기본∙실시설계도, 착공도, 개항 일정도 흔들릴 수밖에 없다”고 지적했다. 이어 “기존 특별법이 TK신공항 추진의 제도적 틀을 마련했다는 점은 의미가 있지만, 현행 기부대양여 방식만으로는 대규모 군공항 이전 재원을 안정적으로 확보하는 데 한계가 분명하다”고 말했다. 기부대양여 방식은 대구시가 먼저 대체 공항을 지어 국방부에 기부하고, 기존 군공항 부지를 넘겨받아 개발한 이익으로 비용을 충당하는 구조다. 최근 부동산 경기 침체나 초기 천문학적인 자금 조달 문제 등으로 인해 사업이 장기 표류할 위험성이 크다.

김 후보는 “여야 후보 모두가 이번 선거기간 동안 기부대양여 방식의 한계에 대해서 공감했다”며 “이번 기회에 국가적 숙원사업을 해결해야 한다”고 강조했다. 현행 법안의 맹점을 보완하기 위해 정부 재정 지원을 의무화하는 특별법 개정 등이 정당 차원에서 강력히 추진돼야 한다는 취지다. 김 후보는 “군공항은 국가 안보시설이고, 그 이전 역시 국가적 책무의 영역”이라며 “신공항을 하겠다는 말은 누구나 할 수 있다”고 꼬집었다. 아울러 “군위군민과 대구경북 시도민이 원하는 것은 선거용 구호가 아니라 실제 사업을 움직일 당론, 특별법 개정, 재원 대책, 문서화된 합의”라며 여야 정치권의 진정성 있는 결단을 거듭 압박했다.

김 후보는 이날 여야 양당과 대구시장 후보들에게 ‘TK신공항 신속 추진 합의서’ 작성을 공식 요구했다. 그가 제시한 합의서의 핵심 내용은 △TK신공항 신속 추진의 여야 당론 채택 △군공항 이전 재원 확보를 위한 특별법 개정 추진 △선거 이후 국회∙정부 공동 대응 등이다. 이는 정권 교체나 정치적 이해관계에 따라 국책 사업이 지연되거나 무산되는 것을 원천 차단하겠다는 강력한 의지로 보인다.

대구∙경북 통합신공항 민간공항 조감도. 대구시 제공

그는 민선 8기 동안 군위군이 신공항 추진을 위한 행정 절차와 지역 기반 조성에 최선을 다해 왔다고 설명했다. 또한 지난해 11월 대통령 주재 국정설명회에서 신공항의 조속한 추진과 정부 차원의 재원 대책을 직접 건의한 점을 언급하며 “이제는 정부가 군위군민의 기다림에 구체적인 실행계획으로 답해야 할 때”라고 말했다.

지난 5월 15일 이재명 대통령의 군위 방문에 대해서도 쓴소리를 아끼지 않았다. 김 후보는 “대통령께서 군위를 찾아 사업 현장을 살펴본 것은 의미가 있다”면서도 “군민이 기대한 것은 ‘안타깝다’는 공감 표현을 넘어 착공, 재원 대책이 포함된 구체적인 정부 계획이었다”고 밝혀 주민들이 느끼는 실질적인 피로감과 조속한 실행에 대한 갈증을 대변했다.

김 후보는 “기존 특별법이 길을 열었다면, 이제 필요한 것은 그 길을 실제로 움직이게 할 재원과 국가 책임”이라며 “여야 양당은 당론으로 답하고, 대구시장 후보들은 합의서로 답하며, 정부와 국회는 특별법 개정과 예산으로 답해야 한다”고 촉구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지