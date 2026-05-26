국민체육진흥공단, ‘백호돌이 굿즈 디자인 공모전’ 개최…스포츠 응원 문화 확산

‘2026년 백호돌이 굿즈 디자인 공모전’ 포스터. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 대표 캐릭터 ‘백호돌이’를 활용한 굿즈 디자인 공모전을 열고, 국민 참여형 스포츠 문화 확산에 나선다.

26일 국민체육진흥공단(KSPO)은 “‘2026년 백호돌이 굿즈 디자인 공모전’을 개최한다”며 “국민의 참신한 아이디어를 통해 새로운 굿즈를 발굴하고, 스포츠가 일상 속으로 더 깊이 자리 잡을 수 있도록 하기 위한 취지”라고 밝혔다.

이번 공모전은 국민체육진흥공단이 운영하는 대표 캐릭터 백호돌이를 소재로, 스포츠 참여와 응원을 연계한 굿즈 기획·디자인을 모집하는 방식으로 진행된다.

대한민국 국민이면 누구나 개인 또는 3인 이내 팀으로 참여할 수 있으며, 접수는 내달 21일까지 온라인으로 가능하다.

전문가 심사와 국민·임직원 투표를 거쳐 총 7개 수상작을 선정한다. 총상금은 530만원 규모다. 이 가운데 대상 수상작(상금 150만원)은 실제 굿즈로 제작되는 기회가 주어진다.

국민체육진흥공단 관계자는 “백호돌이를 활용한 창의적인 디자인을 통해 스포츠 참여와 응원 문화가 더욱 확산되길 기대한다”고 말했다.

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